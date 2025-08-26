ENTREVISTA EXCLUSIVA

Leonela, ex-MasterChef, compartilha trajetória da advocacia à gastronomia

Baiana relembra experiência no reality e fala sobre os novos passos na carreira culinária

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:52

Leonela fez uma trajetória brilhante no "MasterChef" Crédito: Reprodução

Leonela Borges decidiu trocar a advocacia pela gastronomia e realizou um desejo antigo ao participar do “MasterChef Brasil 2025”. A baiana de Santa Bárbara chegou até o Top 5 do reality culinário, exibido pela Band, e saiu com a certeza de que sua trajetória foi marcada por escolhas conscientes e pelo desejo de mostrar quem realmente é.

“Passei por todo o processo de inscrição pelo site, um formulário extenso, vídeo e outras seletivas presenciais. Participar do programa era um desejo antigo, mas essa foi a primeira vez que efetivamente me inscrevi. Havia pedido demissão há alguns meses e decidida a tirar projetos importantes do papel”, contou em entrevista exclusiva ao CORREIO.

No programa, Leonela procurou construir um caminho pessoal, sem se deixar levar por tensões externas. “Acredito que as pessoas se furtavam de lidar cara a cara com os problemas de bastidores e deixaram isso afetar a leitura e comportamento na competição. Eu tinha muito claro na minha cabeça que minha trajetória seria sobre mim e não abririam mão disso pra me focar em problemas secundários”, lembrou.

A baiana destaca ainda que buscou levar referências próprias para a cozinha. “Sempre que possível levei minhas referências de sabor, mesmo estudando muito técnica e referências gastronômicas de outros países e culturas, minha escolha era agregar isso a minha proposta inicial, que era representar a gastronomia baiana da maneira mais completa possível, do dendê às culinárias do sertão e da chapada”, explicou.

Entre os conselhos mais marcantes, ela lembra do impacto de um prato apresentado na caixa misteriosa. “Uma das avaliações que mais me marcou foi da caixa misteriosa ‘intenso e delicado’, eram insumos completamente fora da minha zona de conforto e os chefs elogiaram a criatividade, ousadia e a construção de sabor. Isso aconteceu no sexto episódio e pra mim foi um dos meus primeiros saltos de desenvolvimento na competição, vi o reflexo do meu estudo e paladar naquele prato”, refletiu sobre a sua participação no reality.

A relação com os colegas de reality também deixou boas lembranças. “Tive a sorte de fazer grandes amigos, mesmo sendo uma competição. O ambiente de pressão é intenso, então ter pessoas que te apoiam faz muita diferença. Mantenho contato com muitos participantes, mas os que de fato falo diariamente e compartilho da vida para além do programa são Vitória, Ricard, Felipe Bruzzi e Teresa. Tenho um carinho muito grande por Fernanda, Rodrigo e Glória, apesar de menos contato.”

Sobre a eliminação, Leonela encara a experiência com maturidade. “Foi muito difícil porque pra mim era um sonho que estava muito próximo de chegar ao ápice, estar pelo menos na final era um dos grandes objetivos. Mas de forma alguma saí arrependida, antes de fazer aquela prova fiz o compromisso comigo mesma de dar o meu máximo e lutar até o fim pela vaga na semifinal e foi o que fiz. Trabalhei incansavelmente e a decisão a partir da entrega já não estava nas minhas mãos. Ver dessa forma e após a exibição perceber que as pessoas também viram isso me deixou mais tranquila. Mas sinceramente? Acredito que minha trajetória merecia uma vaga na final”, brincou.

Mudança de vida

Se a saída foi emotiva, os passos seguintes logo trouxeram motivação. Atualmente, ela faz estágio no restaurante Origem, em Salvador, considerado o melhor do Brasil pela revista EXAME Casual. “Estou há algumas semanas fazendo meu primeiro estágio no restaurante Origem, eleito o melhor do Brasil em 2025 e está sendo um privilégio aprender com uma equipe fantástica e ver o quão longe a gastronomia baiana pode ir. Desde as seletivas cito eles como referências para minha gastronomia, então nem nos meus melhores sonhos pensei que logo no meu primeiro estágio já estaria num local de nível tão alto. Mas é o que digo, onde trabalho e cara de pau me levarem, eu estarei.”

Para ela, a mudança de vida foi também um reencontro consigo mesma. “É de fato a primeira vez que me sinto honrando o desejo do meu coração a nível de profissão. Respeito muito o repertório e lugares que a advocacia me proporcionou, mas agora espero usar essa expertise só pra elaborar os contratos de prestação e serviço na gastronomia.”