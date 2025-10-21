ASTROLOGIA

Horóscopo do amor de 21 de outubro: Virgem encara o inesperado e Peixes terá desconfianças; veja previsões dos 12 signos

O amor, hoje, exige maturidade, diálogo e coragem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O céu desta terça-feira (21) promete fortes emoções na vida amorosa dos signos. Enquanto alguns enfrentam decisões importantes, outros precisarão lidar com testes de confiança e desafios de convivência. O amor, hoje, exige maturidade, diálogo e coragem para agir com o coração.

Áries

A responsabilidade bate à porta, e adiar conversas sérias pode custar caro. Seja direto sobre o que sente e evite fugir de compromissos emocionais. Um passo firme agora evita arrependimentos mais adiante.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro

A energia do dia favorece planos a dois. Uma viagem ou uma nova experiência juntos pode fortalecer a relação. Para os solteiros, o amor pode surgir em meio a conversas sobre sonhos e projetos futuros.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos

O relacionamento passa por um último teste antes de uma fase de estabilidade. Evite agir por impulso e confie na conexão que você e seu par construíram. Quem está só pode encerrar um ciclo antigo e abrir espaço para um amor mais maduro.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Câncer

A autoconfiança é o seu trunfo hoje. Cuide da aparência e da autoestima, mesmo que não tenha um encontro marcado. Pequenos gestos de amor próprio fortalecem vínculos e despertam olhares.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Leão

A liberdade será essencial nesta terça. Mostre autenticidade sem medo de julgamentos. O parceiro compreenderá sua necessidade de espaço e isso pode até renovar a admiração entre vocês.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Virgem

Prepare-se para o imprevisto. O comportamento do parceiro pode fugir completamente do que você espera, e isso vai abalar suas certezas. Encare as surpresas como oportunidade de reacender a paixão e abandonar o excesso de controle.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Libra

A paixão está em alta e o desejo de união total pode ser irresistível. Ainda assim, cuidado com o apego. Amar não significa anular a individualidade do outro. Equilíbrio é a palavra do dia.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Escorpião

Evite tirar conclusões precipitadas. Mal-entendidos podem causar brigas desnecessárias se você agir apenas por instinto. Respire fundo, ouça com atenção e não confie cegamente nas próprias deduções.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Sagitário

A relação pede limites claros. Evite que a dependência emocional transforme o amor em peso. O segredo é manter a leveza sem abrir mão da reciprocidade.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Capricórnio

Se o coração anda dividido, este é o dia ideal para ser honesto. Encerrar algo que não faz mais sentido pode abrir espaço para uma fase muito mais verdadeira.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Aquário

A independência volta a ser prioridade. Não se perca na rotina a dois e mantenha seus próprios interesses vivos. O amor floresce quando há espaço para a individualidade.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Peixes

O clima é de tensão e possíveis desconfianças. Seu parceiro pode questionar atitudes recentes, e será preciso ter calma para explicar sua versão. Evite reações defensivas e prove suas intenções com atitudes, não palavras.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5