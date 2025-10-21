Acesse sua conta
Boas notícias à vista: signos recebem um empurrão do destino nesta terça-feira (21 de outubro)

Energia do dia convida à calma, clareza e à coragem de fazer escolhas com o coração

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, 21 de outubro, o dia chega com oportunidades para ajustes importantes tanto no amor quanto no trabalho. É uma fase de decisões conscientes, reflexão sobre o que realmente importa e confiança na própria intuição. O universo convida cada signo a observar com atenção, agir com equilíbrio e valorizar os pequenos gestos que fazem diferença.

Quer se trate de resolver pendências, tomar decisões importantes ou apenas desacelerar e perceber os detalhes ao redor, hoje é o momento de se abrir para as energias que favorecem progresso e harmonia. Siga seu instinto, respire fundo e permita que cada passo seja guiado pelo que você realmente sente e deseja. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries:

Hoje pede uma pausa antes de agir. A energia está alta, mas agir por impulso pode gerar ruído. Respire fundo e observe tudo com clareza antes de decidir. Alguém pode testar sua paciência, e é justamente aí que você mostra sua força - respondendo com calma. Nem tudo precisa ser resolvido agora; às vezes, a resposta certa vem do silêncio e da reflexão. Use sua mente afiada, não apenas o ímpeto.

Touro:

Você pode sentir certa dúvida sobre o próximo passo, mas não há necessidade de pressa. O caminho se revela conforme você avança. Confie mais na sua intuição e pare de esperar pelo “sinal perfeito”, ele já está dentro de você. Um gesto simples e firme pode abrir portas inesperadas. Deixe as dúvidas descansarem e concentre-se no que é possível hoje. Sua constância será seu maior trunfo.

Gêmeos:

O dia pode trazer decisões difíceis, mas você saberá equilibrar razão e emoção. Evite dispersar energia em assuntos que não merecem sua atenção. Foque no essencial e escolha as palavras com cuidado - especialmente em conversas importantes. Um diálogo bem conduzido pode clarear caminhos e fortalecer laços. Lembre-se: nem sempre o plano mais elaborado é o melhor. Às vezes, a leveza vence.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer:

Hoje, o conselho é simples: não carregue o mundo nas costas. Você tende a absorver emoções alheias, mas é hora de separar o que é seu do que vem de fora. Tire o peso do dia e valorize os pequenos prazeres. Um gesto de afeto ou um momento de silêncio podem restaurar seu equilíbrio. Sua serenidade contagia quem está ao redor - e atrai boas respostas do universo.

Leão:

Planejar hoje é o segredo para um amanhã mais tranquilo. Um gesto de organização ou uma conversa franca podem aliviar preocupações futuras. Evite o orgulho excessivo: saber ouvir também é sinal de força. O dia favorece trocas sinceras, em que a generosidade fala mais alto que o ego. Mostre confiança, mas sem rigidez. Pequenas atitudes podem gerar grandes resultados.

Virgem:

Um diálogo pendente pode finalmente acontecer e trará mais clareza do que você imagina. Nem tudo precisa ser dito com perfeição: o importante é ser sincero. Evite analisar demais cada detalhe e confie no que sente. A energia do dia favorece reconciliações e entendimentos. Uma conversa leve pode curar o que o silêncio apenas prolongou.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Libra:

Não antecipe os problemas. Você tende a se preocupar com o que ainda nem aconteceu, mas a energia de hoje pede leveza. Deixe que as coisas sigam o próprio ritmo. O equilíbrio vem quando você solta o controle e se trata com gentileza. Se algo fugir do seu alcance, aceite. O descanso mental será seu maior aliado.

Escorpião:

Hoje, o progresso será lento, mas constante - e isso é mais do que suficiente. Evite cobrar resultados imediatos. O importante é manter o foco no que te fortalece. Sua profundidade emocional pode ser um dom, desde que você não se cobre tanto. A serenidade é a nova forma de poder. Dê um passo de cada vez e confie no processo.

Sagitário:

O dia começa com energia de renovação. Tudo dependerá de como você escolhe encarar as situações. Um início calmo trará equilíbrio para o restante do dia. Evite se deixar levar por distrações ou impulsos. Sua autenticidade inspira quem está ao redor, mas lembre-se de que liderança também é saber ouvir. Seja firme, mas flexível.

Capricórnio:

O dia nasce com a promessa de recomeço. Deixe o que te incomodou ontem no passado e inicie este ciclo com leveza. Você não precisa resolver tudo de uma vez, basta dar o primeiro passo. A paciência será sua maior força hoje. Evite o excesso de responsabilidade e preserve a energia. Quando você se permite respirar, as soluções aparecem.

Aquário:

Tudo em que você coloca atenção cresce - e esse é o lembrete do dia. Escolha com sabedoria o que merece seu foco. Evite se sobrecarregar com as demandas dos outros. Um pouco de silêncio e introspecção podem te reconectar com o que realmente importa. Não é preciso fazer tudo ao mesmo tempo; a verdadeira inovação nasce da pausa.

Peixes:

O dia traz um convite à tranquilidade. Mesmo as tarefas simples podem revelar grandes alegrias, se você estiver presente nelas. Valorize o que parece pequeno, é ali que mora o equilíbrio. Não se cobre tanto para “fazer mais”. Apenas ser já é o suficiente. Quando você desacelera, o universo se alinha ao seu ritmo.

