'DONA DE MIM'

A fila andou: Marlon cede aos encantos de Bárbara e os dois transam no vestiário

Recém separado, o bonitão vai se deixar envolver pela ex-namorada

Elis Freire

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:05

Bárbara (Giovana Cordeiro) e Marlon (Humberto Morais) Crédito: Reprodução / Gshow

Pouco tempo após terminar com Kami (Giovanna Lancellotti), Marlon (Humberto Morais) se deixará envolver pelos encantos da ex-namorada Bárbara (Giovana Cordeiro). No capítulo desta terça-feira (21), os dois vão começar o que terminaram no capítulo anterior de Dona de Mim. O que vai aproximar os dois é justamente a paixão pela luta.

Depois de treinarem, os dois estarão sozinhos no galpão de kickboxing e Bárbara irá surpreender Marlon no chuveiro. É aí que os dois vão transar loucamente, relembrando os velhos tempos.

Marlon e Bárbara transam em "Dona de Mim" 1 de 4

A cena começará da seguinte forma: cansado das provações que passa na Polícia Militar, Marlon vai questionar se não deveria se dedicar à luta. “Eu ouvi direito?”, reagirá a personagem de Giovana Cordeiro, empolgada. “Às vezes eu me pergunto se é isso mesmo. Se eu devia voltar a ser lutador”, dirá ele.

Os dois, então, vão farão uma espécie de luta exibição para mostrar golpes aos alunos do galpão e serão aplaudidos por todos os presentes

Já quando estiverem sozinhos, Bárbara irá atrás de Marlon no vestiário. O bonitão estará tomando banho, e ela trancará a porta. Ao notar a presença dela, o policial levará um susto. “Que isso?”, questionará ele.

“Sempre que eu luto com você, eu sinto falta da gente. E você?”, provocará ela, com intenções de conquistar o ex. “Não sou de ferro, Bárbara”, admitirá ele. “Prova!", mandará ela.

É aí que o vestiário vai esquentar! Marlon, então, beijará Bárbara, e os dois se entregarão a uma transa ali mesmo.