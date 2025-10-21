Acesse sua conta
Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

Atriz se despediu do cabelo curtinho da vilã Maria de Fátima

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:32

Bella Campos durante transformação
Bella Campos durante transformação Crédito: Reprodução/Instagram

Bella Campos está de visual novo! Após o fim de 'Vale Tudo', a atriz se despediu do cabelo curtinho da vilã Maria de Fátima e apostou em um megahair. A atriz mostrou aos seguidores, nesta terça-feira (21), o resultado da transformação e a implantação de extensões, mas confessou que o resultado não saiu exatamente como tinha planejado.

"Esse vídeo é pra vocês não criarem muita expectativa com esse novo visual aqui. Eu estava gravando uma cena, queria fazer aquela transição tipo 'tchan, olha o meu novo cabelo!', mas não sei se deu certo como eu queria", disse Bella, aos risos.

Antes e depois de Bella Campos

Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo' por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos no último episódio de 'Vale Tudo' por Reprodução/Instagram
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução

Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram

A artista revelou que se inspirou em Zendaya, mas acabou se frustrando com o resultado devido ao volume de seu cabelo. "Primeiro que eu queria um corte que ficasse assim, ó, franjinha e tal. Meu cabelo não fica direito no dia a dia, tipo, ele fica na hora que arruma, aí depois ele não fica mais. Então, já desisti da minha franjinha", falou.

"Aí, botei o mega, só que eu tenho muito cabelo, então o mega ficou uma coisa rala, e o meu cabelo ficou volumoso, então eu tô parecendo... Não sei o quê", completou.

