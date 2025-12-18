INGRATIDÃO?

Zezé Di Camargo se torna persona non grata no SBT e não será mais chamado para programas; entenda

Sertanejo criticou postura adotada pela emissora e não é mais quisto

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:59

Zezé Di Camargo se tornou persona non grata na emissora Crédito: Reprodução | Instagram

Desde que Zezé Di Camargo pediu para o SBT cancelar o especial de fim de ano com sua presença, de acordo com ele, por causa da postura adotada pela emissora nos últimos anos, ocorreram uma avalanche de desdobramentos acerca do caso, com direito até a pronunciamento do presidente Lula, nesta quinta-feira (18).

De acordo com o jornal Diário do Povo, as declarações de Zezé provocaram reações de censura da emissora e direção do SBT, que segundo o jornal, considerou a expressão utilizada como “inadmissível”.

“Críticas fazem parte do jogo”, chegou a afirmar um dos executivos, mas a forma como Zezé colocou as palavras foi considerada desrespeitosa, especialmente num momento em que a direção da emissora, comandada por Daniela Abravanel Beyruti, é composta majoritariamente por mulheres, como Patrícia, Renata, Daniel e Rebeca Abravanel.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zezé criticou a postura que a emissora vem adotando nos últimos anos, inclusive chegou a criticar a presença do presidente Lula na inauguração do SBT News. Na gravação, o sertanejo diz que aparecer no especial de fim de ano na emissora seria como “se prostituir”.

O cantor, que também criticou a linha editorial da emissora, apoia outra vertente e princípios, já que nas eleições de Bolsonaro, em 2022, esteve junto com outros sertanejos, para apoiar o então candidato.

A postura de Zezé o torna persona non grata na emissora que tanto lhe estendeu a mão para parcerias e participação em programas. De acordo com o jornal O Globo, após o cancelamento do “Natal é Amor com Zezé Di Camargo”, executivos afirmam que o sertanejo não será mais convidado para programas da casa.

Através de nota nas redes sociais, Zezé afirmou que o termo “prostituindo” foi mal interpretado. “Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras”, diz a nota.

No lugar do especial de fim de ano com Zezé Di camargo, foi exibido o episódio “Natal, Noite de Paz”, do seriado “Chaves”, na quarta-feira (17), às 23h. Nesta quinta, o presidente Lula se pronunciou sobre o caso.

"Que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé Di Camargo fez a elas", disse Lula a jornalistas em entrevista coletiva. "Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez às mulheres."

As herdeiras de Silvio Santos têm sido alvo de diversas críticas por causa da lista de convidados para o evento de lançamento do canal, com nomes como o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, e outros.