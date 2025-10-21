POLÊMICA

Carla Bruni se manifesta após marido ser preso em Paris: 'Inocente atrás das grades'

Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, foi preso nesta terça (21)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:57

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora e ex-primeira-dama francesa Carla Bruni se manifestou nas redes sociais após o marido, Nicolas Sarkozy, ser levado nesta terça-feira (21) à prisão de La Santé, em Paris. O ex-presidente da França foi condenado a cinco anos de reclusão, acusado de financiar ilegalmente sua campanha eleitoral de 2007 com recursos supostamente vindos do governo líbio.

Bruni publicou no Instagram uma imagem com um texto contundente, chamando o caso de “escândalo judicial”. Na legenda, ela marcou o perfil oficial de Sarkozy e adicionou um emoji de coração partido, demonstrando apoio e indignação com a prisão do marido.

“Continuarei a denunciar este escândalo judicial, este caminho de cruz que sofro há mais de 10 anos”, diz o texto compartilhado pela artista. A publicação é a mesma divulgada por Sarkozy, assinada com as iniciais “NS”, na qual o ex-presidente afirma ser “um inocente injustiçado”.

“No momento em que me preparo para atravessar os muros da prisão de La Santé, quero dizer aos franceses que não é um ex-presidente que está preso, é um inocente”, escreveu Sarkozy.

A decisão judicial provocou grande polêmica no país, especialmente porque o tribunal determinou o início imediato do cumprimento da pena mesmo com o recurso ainda pendente de julgamento. A corte justificou a medida pela “excepcional gravidade dos fatos”.

Para evitar contato com outros presos, Sarkozy foi colocado em uma cela isolada de nove metros quadrados, segundo informações de agentes penitenciários. A prisão de Sarkozy marca um momento histórico: ele é o primeiro ex-chefe de Estado francês a ser encarcerado desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Emmanuel Macron, presidente da França 1 de 7

Bruni, que vem acompanhando o processo desde o início, reforçou que seguirá lutando pela liberdade do marido. “A verdade triunfará. Mas o preço a pagar será imenso…”, conclui o texto.

O ex-presidente, de 70 anos, já acumula outras duas condenações por corrupção, tráfico de influência e irregularidades na campanha de 2012. Seus advogados entraram com um pedido de liberdade condicional, direito concedido a presos com mais de 70 anos na França. A Justiça tem até dois meses para decidir.

Carla Bruni 1 de 5

Conhecido por sua postura rígida contra o crime quando foi ministro do Interior, entre 2005 e 2007, Sarkozy agora enfrenta o peso da própria lei que ajudou a endurecer. Ele é acusado de permitir que aliados políticos se aproximassem do regime de Muamar Kadafi, na Líbia, para obter financiamento ilegal de campanha.