EUROPA

Ex-presidente Sarkozy é preso após ser condenado por conspiração na França

A caminho da prisão, Sarkozy disse que "um homem inocente está sendo preso"

Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:11

Nicolas Sarkozy Crédito: Shutterstock

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy chegou a uma prisão em Paris nesta terça-feira, 21, para começar a cumprir uma pena de 5 anos por conspiração criminosa para financiar sua campanha eleitoral de 2007 com fundos da Líbia.

Ele é o primeiro ex-líder da França moderna a ser preso. A caminho da prisão, Sarkozy disse que "um homem inocente está sendo preso".

Sarkozy contesta tanto a condenação quanto a decisão incomum de um juiz de mantê-lo preso enquanto aguarda recurso. Sua jornada do Palácio do Eliseu presidencial à notória prisão de La Santé, em Paris, cativou a França.

O julgamento ocorreu no final de setembro. O tribunal de Paris responsável pelo caso considerou que os ex-ministros Claude Guéant e Brice Hortefeux conspiraram para buscar financiamento da Líbia para a campanha de Sarkozy em 2007, mas que não era possível provar que o ex-presidente estava diretamente envolvido nessas ações ou que qualquer dinheiro líbio chegou a ser usado na disputa eleitoral, que terminou com a vitória do político conservador.

O juiz principal disse que Sarkozy permitiu que pessoas próximas a ele entrassem em contato com as autoridades líbias "para obter ou tentar obter apoio financeiro na Líbia com o propósito de garantir financiamento de campanha".

Os advogados de Sarkozy disseram que o ex-presidente será mantido em confinamento solitário, longe de todos os outros prisioneiros por razões de segurança.