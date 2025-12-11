VIOLÊNCIA

Médico é denunciado por enfiar remédio abortivo à força na boca da namorada: ‘Achei que ele iria me matar’

Casal estava junto há dois meses; caso aconteceu nos EUA

Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:09

Médico é denunciado por enfiar remédio abortivo à força na boca da namorada Crédito: Centro Médico da Universidade de Toledo

Um residente de cirurgia de 32 anos foi denunciado pela ex-namorada por ter enfiado comprimidos abortivos em sua boca enquanto ela dormia. O caso aconteceu em Ohio (EUA), em dezembro de 2024, mas só foi divulgado nesta semana.



O suspeito foi identificado como Hassan-James Abbas. Segundo a vítima, que não teve a identidade revelada, eles namoravam há dois meses quando ela fez um teste de gravidez e recebeu o resultado positivo. Ao enviar a confirmação, a mulher afirma que o médico “entrou em surto” e ligou para ela gritando.

Médico é denunciado por enfiar remédio abortivo à força na boca da namorada 1 de 2

Foi, então, que ele confessou ser casado e sugeriu que a gravidez fosse interrompida. A mulher não aceitou. Eles se encontraram dias depois e, durante o sono, o médico teria enfiado comprimidos triturados dentro da boca da grávida com a intenção de provocar um aborto.

"Ele subiu em cima de mim e colocou os dedos na minha boca”, disse a mulher à WTOL 11. “Eu fiquei deitada lá, pensando o tempo todo se ele ia me matar. Esse era o meu maior pensamento: que ele ia me matar”, desabafou.

A mulher sobreviveu, mas contou à emissora que perdeu o bebê. Documentos mostram que ela foi atendida no hospital devido a um sangramento vaginal.

Meses depois, em julho, o médico confessou ter pesquisado o abortivo, mas alegou que tudo foi feito com o consentimento da parceira. A licença médica de Abbas foi suspensa após o conselho constatar violações de vários códigos médicos de Ohio.

“[Abbas] admitiu ter esmagado o medicamento abortivo para que se dissolvesse mais rapidamente. Você afirmou que alterou a forma de administração do medicamento e não seguiu as instruções”, dizem os documentos.