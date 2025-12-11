NO TOPO

Brasileiro se torna novo CEO global da Coca-Cola

Executivo substituirá James Quincey em 2026 após trajetória meteórica em quatro continentes

Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:02

Henrique Braun Crédito: Reprodução

O executivo Henrique Braun foi escolhido para assumir o comando global da Coca-Cola a partir de 31 de março de 2026. O executivo, que hoje ocupa o cargo de diretor de operações (COO), substituirá James Quincey, que deixará a presidência-executiva após quase uma década, mas seguirá como chairman.

A nomeação encerra um ciclo marcado por forte expansão do portfólio sob Quincey, iniciado em 2017, período em que a empresa reforçou a aposta em bebidas sem açúcar, produtos premium e novas categorias como café, leite, água com gás e energéticos - movimento que coincidiu com uma valorização de quase 63% das ações. Esse direcionamento deve continuar sob a nova liderança.

Braun, que nasceu na Califórnia e cresceu no Brasil, construiu carreira de quase 30 anos dentro da companhia. Ele ingressou em 1996 como trainee na área de Engenharia Global, em Atlanta, após se formar engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), fazer mestrado na Michigan State University e concluir um MBA na Georgia State University.

A partir daí, passou por operações, marketing, inovação, cadeia de suprimentos e gestão de engarrafadores, atuando em diferentes regiões como Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Entre 2013 e 2016, liderou a operação da Coca-Cola na Grande China e Coreia; depois presidiu a Coca-Cola Brasil (2016–2020) e, em seguida, a Coca-Cola América Latina até 2022.

Nos anos seguintes, assumiu funções de alcance global, como a presidência de Desenvolvimento Internacional, responsável por mercados que incluíam América Latina, Japão e Coreia, Sudeste Asiático, China e Mongólia, África, Índia, Oriente Médio e Eurásia. Foi eleito vice-presidente executivo em 2024 e promovido a COO no início de 2025, passando a supervisionar todos os mercados da companhia.