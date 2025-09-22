MAIS UM

França reconhece oficialmente o Estado da Palestina

País se junta a Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá que também reconheceram formalmente a existência do estado palestino



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:13

Presidente da França, Emmanuel Macron Crédito: Divulgação

A França reconheceu, nesta segunda-feira (22), o Estado Palestino. O anúncio acontece pouco antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que começa nesta terça-feira (23). No fim de semana, Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá também reconheceram formalmente a existência de um Estado da Palestina.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também destacou a situação na Faixa de Gaza e pediu a libertação de reféns mantidos pelo Hamas.

"Chegou a hora de pôr fim à guerra, aos bombardeios em Gaza, aos massacres e à população em fuga. Chegou a hora pois a emergência está em toda parte. Chegou a hora da paz porque estamos a momentos de não conseguir mais compreendê-la", disse ao começar seu discurso.

Ele ainda acrescentou: "Reconhecer os direitos legítimos do povo palestino não retira em nada os direitos do povo israelense, que a França apoia desde o primeiro dia. [...] Precisamente porque estamos convencidos de que este reconhecimento é a única solução que trará paz a Israel".

Com o início da Assembleia da ONU, a expectativa é que esse número de países aumente. São esperados os países Malta, Andorra, Bélgica, Luxemburgo e San Marino. O Brasil reconhece o Estado Palestino desde 2010.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, informou que Copenhague só reconhecerá a Palestina caso sejam atendidas condições como a libertação de reféns israelenses, o desarmamento do Hamas e a exclusão do grupo de um futuro governo em Gaza. Os Estados Unidos, por sua vez, são contra a solução de dois estados, o Palestino e o de Israel.