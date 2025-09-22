Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

França reconhece oficialmente o Estado da Palestina

País se junta a Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá que também reconheceram formalmente a existência do estado palestino

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Monique Lobo

  • Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:13

Presidente da França, Emmanuel Macron virá a Salvador para fórum ‘Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África’
Presidente da França, Emmanuel Macron Crédito: Divulgação

A França reconheceu, nesta segunda-feira (22), o Estado Palestino. O anúncio acontece pouco antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que começa nesta terça-feira (23). No fim de semana, Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá também reconheceram formalmente a existência de um Estado da Palestina.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também destacou a situação na Faixa de Gaza e pediu a libertação de reféns mantidos pelo Hamas.

Veja imagens da destruição na Faixa de Gaza

19 pessoas perderam a vida devido à fome em um único dia na Faixa de Gaza por Divulgação/ Irna
Ataque em Gaza em abril de 2025 por Shutterstock
Gaza por Shutterstock
Palestinos voltam para o norte de Gaza por Reprodução
Faixa de Gaza por Shutterstock
Fumaça subindo atrás de prédios destruídos em Gaza por Shutterstock
Conflito em Gaza continua por Shutterstock
Criança em Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Bombardeios têm causado destruição em Gaza por Shutterstock
Conflito na Faixa de Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza após ataques por Planet Labs PBC
Palestinos sem comida e água lotam sul de Gaza; Egito barra fuga massiva por Reprodução
Manifestantes palestinos levam o caixão de Hassan Abu Hassanin em Khan Yunis,ao sul da faixa de Gaza. Ele foi morto durante operação israelense para explodir um túnel que ligava Gaza a Israel. por Mahmud Hams/AFP
1 de 15
19 pessoas perderam a vida devido à fome em um único dia na Faixa de Gaza por Divulgação/ Irna

"Chegou a hora de pôr fim à guerra, aos bombardeios em Gaza, aos massacres e à população em fuga. Chegou a hora pois a emergência está em toda parte. Chegou a hora da paz porque estamos a momentos de não conseguir mais compreendê-la", disse ao começar seu discurso. 

Ele ainda acrescentou: "Reconhecer os direitos legítimos do povo palestino não retira em nada os direitos do povo israelense, que a França apoia desde o primeiro dia. [...] Precisamente porque estamos convencidos de que este reconhecimento é a única solução que trará paz a Israel".

Com o início da Assembleia da ONU, a expectativa é que esse número de países aumente. São esperados os países Malta, Andorra, Bélgica, Luxemburgo e San Marino. O Brasil reconhece o Estado Palestino desde 2010.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, informou que Copenhague só reconhecerá a Palestina caso sejam atendidas condições como a libertação de reféns israelenses, o desarmamento do Hamas e a exclusão do grupo de um futuro governo em Gaza. Os Estados Unidos, por sua vez, são contra a solução de dois estados, o Palestino e o de Israel.

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, informou que o país não pretende reconhecer a Palestina nas reuniões da ONU deste mês. Mas, ressaltou que a questão "não é se, mas quando" isso ocorrerá, diante da pressão crescente da comunidade internacional e de setores domésticos.

Leia mais

Imagem - Governo espanhol pede sanções esportivas contra Israel em meio à genocídio em Gaza

Governo espanhol pede sanções esportivas contra Israel em meio à genocídio em Gaza

Imagem - Ataque de Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Ataque de Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Imagem - Brasil anuncia entrada formal em ação que acusa Israel de genocídio em Gaza

Brasil anuncia entrada formal em ação que acusa Israel de genocídio em Gaza

Tags:

Emmanuel Macron Gaza Palestina

Mais recentes

Imagem - Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo
Imagem - Trump vai associar uso de paracetamol na gravidez a maior risco de autismo

Trump vai associar uso de paracetamol na gravidez a maior risco de autismo
Imagem - Vídeo: Filho de influenciadora tem caranguejo vivo retirado de ouvido após passeio na praia

Vídeo: Filho de influenciadora tem caranguejo vivo retirado de ouvido após passeio na praia

MAIS LIDAS

Imagem - Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista
01

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Imagem - Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa
02

Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
03

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
04

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados