GEOPOLÍTICA E ESPORTES

Governo espanhol pede sanções esportivas contra Israel em meio à genocídio em Gaza

A ministra da Educação e Esportes, Pilar Alegría, defende adoção de medidas semelhantes às impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:48

Faixa de Gaza Crédito: Shutterstock

A participação da equipe Israel-Premier Tech na Volta da Espanha reacendeu o debate sobre a relação entre esporte e política internacional. Em meio às crescentes tensões causadas pela guerra em Gaza, a porta-voz do governo espanhol e ministra da Educação e Esportes, Pilar Alegría, defendeu que sejam adotadas contra atletas israelenses medidas semelhantes às impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

"O que estamos vivendo agora é um massacre, é um genocídio. Estamos vendo crianças e bebês morrendo de fome e temos mais de 60.000 mortos. É uma situação dramática, e é importante que o esporte demonstre uma posição pelo menos semelhante à que vimos com a Rússia", declarou Alegría.

A ministra cobrou uma postura mais firme das autoridades esportivas internacionais diante da gravidade do conflito. "Neste caso, as competições são realizadas pela UCI (União Ciclista Internacional), e a decisão deve ser compartilhada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), como esporte olímpico. Diante da situação que vivemos, de tamanha gravidade, precisamos tomar uma posição e uma decisão", completou.

A tradicional corrida, que termina neste domingo em Madri, tem sido marcada por protestos pró-palestina direcionados à equipe israelense. Em cidades como Bilbao, na semana passada, e Pontevedra, na última terça-feira, manifestações obrigaram a organização a encurtar etapas da competição.

Fundada pelo bilionário israelense-canadense Sylvan Adams, a Israel-Premier Tech conta apenas com um ciclista de nacionalidade israelense. Por questões de segurança, o atleta precisou correr com uniforme modificado, sem menções ao país, em uma tentativa de proteger tanto sua integridade quanto a do restante do pelotão, segundo informações da AFP.