VOCÊ PAGARIA?

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil e causa polêmica

A obra foi originalmente leiloada em 2021 por 15 mil euros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:49

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O artista italiano Salvatore Garau voltou aos holofotes após viralizar nas redes sociais por ter vendido uma escultura invisível por cerca de R$ 87 mil. A obra, intitulada “Io Sono” (Eu Sou), não possui forma física e foi “exposta” em um espaço vazio de 1,5m x 1,5m. O comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade, que descreve a peça como uma “escultura imaterial composta de ar e espírito”.

“O vazio tem sua própria energia, e essa energia se torna parte da obra”, defende Garau.

A escultura foi originalmente leiloada em 2021 por 15 mil euros, mas voltou a ganhar destaque após o perfil britânico Pubity, com mais de 40 milhões de seguidores, relembrar o caso em um post que ultrapassa 1 milhão de curtidas.

O certificado entregue ao comprador especifica: “Escultura imaterial para ser posicionada em um espaço livre de obstáculos. Dimensões variáveis. Acompanhada de certificado de autenticidade emitido pelo artista. Procedência: coleção particular, Milão.”

Para Garau, o poder da obra está justamente na ausência de matéria. “A arte é o que o observador sente, não o que ele vê”, afirmou o artista em entrevista a veículos italianos.

A banana de R$ 35 milhões

A polêmica em torno de obras conceituais não é novidade. Em 2019, o também italiano Maurizio Cattelan causou alvoroço ao colar uma banana na parede com fita adesiva, batizada de “Comediante”.

A peça foi arrematada em leilão da Sotheby’s por R$ 35 milhões, após uma disputa entre sete compradores. O vencedor foi o empresário Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron.

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil 1 de 7

“Não é apenas arte, é um fenômeno cultural que une o mundo da arte, dos memes e das criptomoedas”, declarou Sun, prometendo “comer pessoalmente a banana” como parte da performance.

A obra, com três versões originais, foi alvo de críticas e até de protestos: um artista chegou a “comer” a banana durante a exposição em Miami, em protesto contra o preço considerado absurdo.