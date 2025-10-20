Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil e causa polêmica

A obra foi originalmente leiloada em 2021 por 15 mil euros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:49

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O artista italiano Salvatore Garau voltou aos holofotes após viralizar nas redes sociais por ter vendido uma escultura invisível por cerca de R$ 87 mil. A obra, intitulada “Io Sono” (Eu Sou), não possui forma física e foi “exposta” em um espaço vazio de 1,5m x 1,5m. O comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade, que descreve a peça como uma “escultura imaterial composta de ar e espírito”.

“O vazio tem sua própria energia, e essa energia se torna parte da obra”, defende Garau.

A escultura foi originalmente leiloada em 2021 por 15 mil euros, mas voltou a ganhar destaque após o perfil britânico Pubity, com mais de 40 milhões de seguidores, relembrar o caso em um post que ultrapassa 1 milhão de curtidas.

Leia mais

Imagem - Ex-marido de Britney Spears diz que foi traído pela cantora com dançarina: 'Fiquei observando'

Ex-marido de Britney Spears diz que foi traído pela cantora com dançarina: 'Fiquei observando'

Imagem - Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Imagem - Esposa de Bruce Willis revela sofrimento das filhas e declara: 'É difícil viver o luto enquanto ele está vivo'

Esposa de Bruce Willis revela sofrimento das filhas e declara: 'É difícil viver o luto enquanto ele está vivo'

O certificado entregue ao comprador especifica: “Escultura imaterial para ser posicionada em um espaço livre de obstáculos. Dimensões variáveis. Acompanhada de certificado de autenticidade emitido pelo artista. Procedência: coleção particular, Milão.”

Para Garau, o poder da obra está justamente na ausência de matéria. “A arte é o que o observador sente, não o que ele vê”, afirmou o artista em entrevista a veículos italianos.

A banana de R$ 35 milhões

A polêmica em torno de obras conceituais não é novidade. Em 2019, o também italiano Maurizio Cattelan causou alvoroço ao colar uma banana na parede com fita adesiva, batizada de “Comediante”.

A peça foi arrematada em leilão da Sotheby’s por R$ 35 milhões, após uma disputa entre sete compradores. O vencedor foi o empresário Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron.

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil por Reprodução/Redes Sociais
O artista italiano Salvatore Garau e sua escultura invisível por Reprodução/Redes Sociais
Banana colada com fita adesiva na parede: obra conceitual do italiano Maurizio Cattelan por Reprodução/Redes Sociais
A maçã do artista plástico René Machado, inspirada a arte da banana por Reprodução/Redes Sociais
Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil por Reprodução/Redes Sociais
De acordo com Salvatore Garau (foto), a obra de arte existe porque é feita de "ar e espírito" por Reprodução/Redes Sociais
Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil por Reprodução/Redes Sociais

“Não é apenas arte, é um fenômeno cultural que une o mundo da arte, dos memes e das criptomoedas”, declarou Sun, prometendo “comer pessoalmente a banana” como parte da performance.

A obra, com três versões originais, foi alvo de críticas e até de protestos: um artista chegou a “comer” a banana durante a exposição em Miami, em protesto contra o preço considerado absurdo.

No Brasil, o episódio inspirou o artista plástico René Machado, que criou a paródia “Vendo maçã a preço de banana”, colando frutas na parede ao som de “Otário”, do grupo Exalta Samba.

Leia mais

Imagem - 5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

Imagem - Empadão vegetariano: 5 receitas fáceis para o almoço do dia a dia

Empadão vegetariano: 5 receitas fáceis para o almoço do dia a dia

Imagem - 5 mitos e verdades sobre manchas nos dentes

5 mitos e verdades sobre manchas nos dentes

Tags:

Artista Italiano Salvatore Garau

Mais recentes

Imagem - Caso de Justiça: Filhos de Cid Moreira acusam viúva de desviar bens

Caso de Justiça: Filhos de Cid Moreira acusam viúva de desviar bens
Imagem - A Fazenda 17: Shia tem ereção após acariciar Michelle e chama atenção nas redes sociais

A Fazenda 17: Shia tem ereção após acariciar Michelle e chama atenção nas redes sociais
Imagem - L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado

L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro
01

Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Imagem - Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)
02

Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana