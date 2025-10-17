5 mitos e verdades sobre manchas nos dentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:43
O sorriso é um dos principais símbolos de confiança. No entanto, segundo levantamento da American Academy of Cosmetic Dentistry, mais de 80% dos adultos afirmam que dentes amarelados impactam diretamente na autoestima. As manchas nos dentes podem ser causadas por alimentos e hábitos no dia a dia.
“A cor dos dentes é influenciada por diversos fatores, desde o tipo de alimentação até hábitos diários de higiene e consumo. Existem alimentos e bebidas com alta concentração de pigmentos e substâncias chamadas cromógenos, que se aderem ao esmalte e causam manchas com o tempo, principalmente quando o pH da boca está mais ácido”, explica o dentista Dr. Paulo Yanase, da Oral Sin, rede de clínicas especializadas em implantes dentários.
Conforme o profissional, entender o que realmente provoca as manchas nos dentes é fundamental para manter o sorriso bonito e saudável. Por isso, a seguir, confira os principais mitos e verdades!
Verdade. Essas bebidas contêm pigmentos que se fixam na superfície do esmalte , especialmente quando consumidas com frequência. O ideal é moderar o consumo e, sempre que possível, enxaguar a boca com água após a ingestão.
Mito. Apesar da sensação momentânea de limpeza, o ácido presente nessas frutas pode corroer a camada superficial do esmalte, deixando os dentes mais sensíveis e suscetíveis ao aparecimento de manchas. O consumo deve ser moderado e, sempre que possível, seguido de um enxágue com água.
Verdade. A nicotina e o alcatrão presentes no cigarro se aderem ao esmalte, formando manchas amareladas ou acastanhadas que são difíceis de remover apenas com escovação.
Mito. Após o consumo de bebidas ácidas, o esmalte dental fica temporariamente amolecido, e a escovação nesse momento pode causar desgaste. O ideal é esperar cerca de 30 minutos ou apenas enxaguar a boca com água para neutralizar o pH.
Mito. Esses métodos podem parecer inofensivos, mas causam desgaste e sensibilidade. Usar substâncias abrasivas ou ácidas diretamente nos dentes é extremamente prejudicial. “O clareamento dental supervisionado e a limpeza realizada no consultório são procedimentos seguros e eficazes para remover pigmentos e restaurar a tonalidade natural dos dentes”, explica o Dr. Paulo Yanase.
Segundo o dentista, a prevenção é o melhor caminho para evitar as manchas nos dentes. “Escovar os dentes ao menos três vezes ao dia com creme dental fluoretado, usar fio dental diariamente e visitar o dentista regularmente são hábitos simples que fazem toda a diferença para proteger o esmalte”, finaliza.
Por Daniela Begas