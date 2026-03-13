CRIME

Brutalidade: idoso de 73 anos é morto a pauladas após briga com vizinho em Feira de Santana

A vítima teve a casa invadida por dois suspeitos na noite desta quinta-feira (12)

Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:50

A casa do idoso foi arrombada e invadida pelos dois suspeitos Crédito: Reprodução

Um idoso de 73 anos foi morto a pauladas dentro da própria casa, na noite de quinta-feira (12), em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, Luiz Antônio Santos Miranda foi agredido a golpes de barrotes na residência que fica no bairro Parque Ipê. Segundo a investigação, dois homens invadiram o imóvel e iniciaram o ataque.

A polícia ainda informou que o crime teria sido motivado por uma rixa entre vizinhos. Informações do G1 apontam que os dois homens eram um vizinho, de 53 anos, e o próprio genro do idoso, de 37 anos. Os desentendimentos entre eles eram frequentes e um buraco aberto no muro da casa do vizinho, que escoava água para a casa de Luiz Antônio, teria sido o fato que gerou a briga que levou ao assassinato.