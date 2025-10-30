CRIME

Principal suspeito de matar obreiro de igreja a pauladas no Imbuí é preso

Homem confessou o crime, segundo amiga de Lucas da Silva Lima, de 31 anos



Yan Inácio

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:06

Lucas da Silva Lima Crédito: Reproduçao

O principal suspeito de matar o jovem Lucas da Silva Lima, de 31 anos, no Imbuí, foi preso em flagrante no bairro nesta quinta-feira (30). Segundo Camilla, amiga de infância da vítima, o homem confessou o crime.

Ela prestou depoimento e reconheceu o suspeito por uma foto. De acordo com Camilla, o suspeito estava com a mesma roupa que usava no momento do crime, na noite da quarta-feira (30) e foi capturado por policiais com uma arma de choque na mão.

Lucas da Silva Lima foi atacado e morto a pauladas

Ao depor na delegacia, o homem confirmou que cometeu o homicídio. Segundo a amiga de Lucas, o homem já cometeu outro homicídio e tem passagens criminais por outros crimes. Além disso, ele estaria respondendo criminalmente por um delito, que a mulher não soube informar.

Moradores da região disseram que o agressor é conhecido como Tarará ou Gladiador e já teria de fato agredido outras pessoas. Ele atua como flanelinha e usa os cachorros para ameaçar e obrigar pessoas a pagarem pelo estacionamento, mesmo sendo Zona Azul.

Emocionada, Laiane, prima de Lucas, demonstrou consternação com o crime. “A gente precisa enfatizar isso, não temos nem palavras. É uma perda irreparável para a vida da nossa família. Precisamos de justiça”, disse. O corpo de Lucas será sepultado a partir das 15h, no Cemitério da Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador.

Entenda o crime

Segundo reportagem da TV Bahia, Lucas estava com Camila em uma praça no Imbuí, quando ela percebeu um homem sentado sozinho atrás. "A gente não falou nada com ele, não viu, não conhece ele. Eu falei, 'Vamos embora que eu estou com pressentimento ruim'", contou a amiga.

Ela disse que os dois passaram pelo homem, que estava com um pedaço de pau na mão e atacou Lucas aparentemente sem motivo, "do nada". "Foi a hora que eu vi o vulto, quando eu virei, o homem estava com o pau. Eu gritei 'corre, Lucas', mas ele não conseguiu. Ele só fez olhar e recebeu duas pauladas na cabeça", disse ela, emocionada.

Camila contou que um homem que estava no local de carro afirmou que não poderia dar socorro a Lucas porque estava esperando um passageiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando o socorro chegou já constatou a morte do obreiro.

"Não conheço ele, mas a população aqui já viu ele e diz que ele já fez isso várias vezes. Ele anda com dois cachorros e fica fazendo maldade com o pessoal", Segundo a amiga, o suspeito já foi visto por outros moradores.