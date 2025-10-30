Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono de postos de combustível é suspeito de agiotagem e fraude em licitações na Bahia

Polícia Civil apura crimes de extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro praticados por empresário

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:08

Polícia Civil cumpriu mandados
Polícia Civil cumpriu mandados Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Um empresário de 55 anos, investigado por agiotagem e fraude, foi alvo de mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista, na Bahia, nesta quinta-feira (30). Segundo a polícia, ele atua como agiota e utiliza empresas de fachada para participar de licitações fraudulentas em prefeituras do interior do estado.

Um homem de 72 anos, disse à polícia ter sido ameaçado com uma arma de fogo após se recusar a pagar juros abusivos de um empréstimo. O investigado, identificado como Welton Rocha Bahia, também possui três CPFs distintos registrados em seu nome. Ele é suspeito de extorsão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude em licitações públicas. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado. 

Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista

Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC
1 de 6
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista por Divulgação/PC

As investigações indicam ainda que o homem, proprietário de postos de combustíveis e de uma empresa prestadora de serviços públicos, é suspeito de participar de um esquema de direcionamento e superfaturamento de licitações, com o envolvimento de gestores municipais que manipulam processos em benefício do grupo.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos bairros Ipanema, Boa Vista e Urbis VI, em Vitória da Conquista, durante a operação Usurarius, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). 

Leia mais

Imagem - Mulher é atacada com garrafa de vidro na Graça: 'Disse que ia me matar'

Mulher é atacada com garrafa de vidro na Graça: 'Disse que ia me matar'

Imagem - 'Continua orando': esposa de PM morto em operação no Rio mostra última conversa

'Continua orando': esposa de PM morto em operação no Rio mostra última conversa

Imagem - Academia que deve R$ 1 milhão em aluguel é fechada na Pituba

Academia que deve R$ 1 milhão em aluguel é fechada na Pituba

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, tablets e pen drives, que serão encaminhados para análise pericial. A ação contou com o apoio de policiais civis, e novas diligências estão previstas ao longo do dia. O material apreendido subsidiará as próximas etapas da investigação.

Tags:

Polícia Investigação

Mais recentes

Imagem - Cobrador de ônibus desaparece após sair do trabalho em Salvador

Cobrador de ônibus desaparece após sair do trabalho em Salvador
Imagem - Morto a pauladas no Imbuí era obreiro de igreja e foi atacado 'do nada', diz amiga

Morto a pauladas no Imbuí era obreiro de igreja e foi atacado 'do nada', diz amiga
Imagem - Descubra como a musculação favorece a saúde masculina

Descubra como a musculação favorece a saúde masculina

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada