Dono de postos de combustível é suspeito de agiotagem e fraude em licitações na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:08
Um empresário de 55 anos, investigado por agiotagem e fraude, foi alvo de mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista, na Bahia, nesta quinta-feira (30). Segundo a polícia, ele atua como agiota e utiliza empresas de fachada para participar de licitações fraudulentas em prefeituras do interior do estado.
Um homem de 72 anos, disse à polícia ter sido ameaçado com uma arma de fogo após se recusar a pagar juros abusivos de um empréstimo. O investigado, identificado como Welton Rocha Bahia, também possui três CPFs distintos registrados em seu nome. Ele é suspeito de extorsão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude em licitações públicas. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado.
Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista
As investigações indicam ainda que o homem, proprietário de postos de combustíveis e de uma empresa prestadora de serviços públicos, é suspeito de participar de um esquema de direcionamento e superfaturamento de licitações, com o envolvimento de gestores municipais que manipulam processos em benefício do grupo.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos bairros Ipanema, Boa Vista e Urbis VI, em Vitória da Conquista, durante a operação Usurarius, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, tablets e pen drives, que serão encaminhados para análise pericial. A ação contou com o apoio de policiais civis, e novas diligências estão previstas ao longo do dia. O material apreendido subsidiará as próximas etapas da investigação.