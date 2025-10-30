OPERAÇÃO

Dono de postos de combustível é suspeito de agiotagem e fraude em licitações na Bahia

Polícia Civil apura crimes de extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro praticados por empresário

Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:08

Polícia Civil cumpriu mandados Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Um empresário de 55 anos, investigado por agiotagem e fraude, foi alvo de mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista, na Bahia, nesta quinta-feira (30). Segundo a polícia, ele atua como agiota e utiliza empresas de fachada para participar de licitações fraudulentas em prefeituras do interior do estado.

Um homem de 72 anos, disse à polícia ter sido ameaçado com uma arma de fogo após se recusar a pagar juros abusivos de um empréstimo. O investigado, identificado como Welton Rocha Bahia, também possui três CPFs distintos registrados em seu nome. Ele é suspeito de extorsão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude em licitações públicas. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado.

Empresário é alvo de operação em Vitória da Conquista 1 de 6

As investigações indicam ainda que o homem, proprietário de postos de combustíveis e de uma empresa prestadora de serviços públicos, é suspeito de participar de um esquema de direcionamento e superfaturamento de licitações, com o envolvimento de gestores municipais que manipulam processos em benefício do grupo.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos bairros Ipanema, Boa Vista e Urbis VI, em Vitória da Conquista, durante a operação Usurarius, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).