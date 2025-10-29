VIOLÊNCIA

Mulher é atacada com garrafa de vidro na Graça: 'Disse que ia me matar'

Vídeo mostra momento em que moradora é perseguida em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:32

Mulher ataca moradora da Graça com garrafa de vidro Crédito: Reprodução

Uma mulher de 38 anos foi atacada com uma garrafada por uma outra mulher, na manhã desta quarta-feira (29), no bairro da Graça, área nobre de Salvador. A agressão aconteceu em frente ao Condomínio Edifício Graça Luar de Prata. Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que a vítima, que passeava com um cachorro, é perseguida pela agressora.

A mulher sofreu um corte no pescoço e precisou de atendimento médico. Ao CORREIO, a moradora contou que foi ameaçada após o ataque da agressora, que seria uma pessoa em situação de rua. "Depois de me cortar com vidro, ela disse que iria me matar", conta a vítima.

O ataque aconteceu na rua Catharina Paraguassú, por volta das 6h40. A vítima precisou correr da mulher, até conseguir entrar em um prédio. Nas imagens, é possível ver que a agressora grita com a mulher.

Apesar de já ter visto a agressora circulando no bairro, a vítima conta que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com a mulher e diz que foi atacada sem motivo. "Não é a primeira vez que isso acontece. No último sábado (25), ela tentou bater em uma mulher que estava com o marido", diz. Segundo a moradora, a mulher parecia estar sob efeitos de drogas.

Após ser agredida, a moradora recebeu atendimento médico e teve alta. Em casa, precisa fazer repouso pois o sangue não foi completamente estancado.

A 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) instaurou um inquérito para investigar o crime de lesão corporal dolosa contra a vítima. "De acordo com a ocorrência, uma mulher em situação de rua, de identidade formal ignorada, agrediu a vítima utilizando uma garrafa de vidro, provocando lesão na região do rosto. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer o crime", diz a Polícia Civil, em nota.

Vídeo mostra momento em que moradora é perseguida em Salvadorhttps://t.co/4p6v46xZvd pic.twitter.com/lDFSvwMxJ8 — Jornal Correio (@correio24horas) October 29, 2025