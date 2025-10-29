Acesse sua conta
Mulher é atacada com garrafa de vidro na Graça: 'Disse que ia me matar'

Vídeo mostra momento em que moradora é perseguida em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:32

Mulher ataca moradora da Graça com garrafa de vidro
Mulher ataca moradora da Graça com garrafa de vidro Crédito: Reprodução

Uma mulher de 38 anos foi atacada com uma garrafada por uma outra mulher, na manhã desta quarta-feira (29), no bairro da Graça, área nobre de Salvador. A agressão aconteceu em frente ao Condomínio Edifício Graça Luar de Prata. Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que a vítima, que passeava com um cachorro, é perseguida pela agressora. 

A mulher sofreu um corte no pescoço e precisou de atendimento médico. Ao CORREIO, a moradora contou que foi ameaçada após o ataque da agressora, que seria uma pessoa em situação de rua. "Depois de me cortar com vidro, ela disse que iria me matar", conta a vítima.

O ataque aconteceu na rua Catharina Paraguassú, por volta das 6h40. A vítima precisou correr da mulher, até conseguir entrar em um prédio. Nas imagens, é possível ver que a agressora grita com a mulher. 

Apesar de já ter visto a agressora circulando no bairro, a vítima conta que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com a mulher e diz que foi atacada sem motivo. "Não é a primeira vez que isso acontece. No último sábado (25), ela tentou bater em uma mulher que estava com o marido", diz. Segundo a moradora, a mulher parecia estar sob efeitos de drogas. 

Após ser agredida, a moradora recebeu atendimento médico e teve alta. Em casa, precisa fazer repouso pois o sangue não foi completamente estancado. 

