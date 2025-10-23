Mulher com 30 passagens por furto é presa na Bahia com tornozeleira desligada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:42
Uma mulher de 27 anos foi presa nesta quinta-feira (23), durante ação da Polícia Civil em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. A suspeita possui mais de 30 passagens por furto, de acordo com investigações.
Após trabalho de inteligência e compartilhamento de informações, a mulher foi localizada no interior de uma loja, na região central da cidade baiana. Ela já usava tornozeleira eletrônica e estava em posse de um aparelho celular com restrição de roubo, configurando crime de receptação.
Ela estava acompanhada de outra mulher, igualmente monitorada eletronicamente e com mais de 20 registros por crimes contra patrimônio. Foi constatado que ambos os dispositivos estavam desligados no momento da ação.
Ambas foram conduzidas à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Contra a principal investigada, foi cumprido o mandado de prisão preventiva e lavrado flagrante por receptação. A outra mulher foi ouvida e liberada, permanecendo sob monitoramento policial.
A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DERRC) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste).