BAHIA

Homem é morto a pauladas após desentendimento em cidade do interior da Bahia

Suspeito tentou manipular cena do crime, mas foi preso ao voltar ao local e encontrar policiais

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:58

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (18), um homem de 36 anos pelo assassinato de Gilberto Tavares Lima, de 41 anos, em Santa Maria da Vitória, na região Oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta a pauladas na madrugada do mesmo dia. O suspeito, que não foi identificado, é o principal investigado pela autoria do homicídio.

O caso foi registrado no povoado de Montevidinha, na zona rural, nas proximidades da residência da companheira do agressor. Os golpes recebidos por Gilberto foram aplicados com um pedaço de madeira. Testemunhas relataram que a vítima e o suspeito já haviam se desentendido anteriormente.

As investigações da 1ª Delegacia Territorial (DT/Santa Maria da Vitória) indicam que o agressor tentou manipular a cena do crime. Ele teria arrastado o cadáver até a área externa de um estabelecimento comercial vizinho, na tentativa de simular que o assassinato havia ocorrido em outro ponto da localidade.