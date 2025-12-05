CRIME

Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia

Agente foi baleado no ombro e na mão

Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:51

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta quinta-feira (4) após balear um policial civil e fazer uma pessoa refém em Itapitanga, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil repassadas à TV Santa Cruz, o agente cumpria mandados judiciais quando foi atingido por dois disparos - um no ombro e outro na mão.

O policial foi socorrido por colegas e levado para um hospital em Itabuna, onde deve passar por cirurgia. O estado de saúde dele é estável.

A situação com refém ocorreu durante a tentativa de fuga do suspeito, logo após os tiros. Segundo a corporação, a negociação durou cerca de duas horas e terminou quando um advogado chegou ao local. A vítima, que não teve ferimentos, foi liberada sem incidentes.

“Com apoio de um missionário da igreja e do advogado, conseguimos que ele se entregasse”, disse o delegado Marlos Macedo, para a TV.

Após a prisão, o homem foi levado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele é investigado por homicídio em Aurelino Leal e apontado como integrante de um grupo criminoso que atua em Itapitanga.