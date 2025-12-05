Acesse sua conta
Seis são presos em operação contra facção que lavou R$ 4,3 bilhões em postos de combustíveis na Bahia

Ação ocorreu na Bahia e em outros três estados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:28

Vereador Ailton Leal foi preso na primeira fase da operação Crédito: Reprodução

Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira (4) durante a segunda fase da Operação “Anátema”, que mira uma organização criminosa com atuação na Bahia e em outros estados. Os mandados foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana e Santo Estêvão, além de cidades de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Segundo a polícia, um vereador de um município baiano também está entre os alvos. Na primeira fase da ação, no mês de setembro, policiais prenderam o vereador Ailton Leal de Araújo (PT), de Santo Estêvão, além de outros seis integrantes do esquema criminoso. As investigações apontaram, na época, que o político é irmão de um traficante de “alta periculosidade”.

Vereador foi preso em Santo Estêvão

Posto de combustíveis gerido pelo vereador foi alvo central da investigação por Reprodução
Posto de combustíveis gerido pelo vereador foi alvo central da investigação por Reprodução

O grupo é apontado como braço de uma estrutura comandada por Fábio Souza Santos, conhecido como “Geleia”, foragido desde 2023. Ele é acusado de liderar um esquema que teria movimentado mais de R$ 4 bilhões em cinco anos, principalmente com tráfico de drogas. Avanços nas análises financeiras, telemáticas e patrimoniais permitiram ampliar a investigação e identificar novos envolvidos.

A nova etapa precisou ser antecipada após informações sigilosas sobre a operação vazarem na imprensa baiana. Segundo apurações, o vazamento comprometeu parte das estratégias montadas para capturar os suspeitos.

A operação desta quinta foi realizada em conjunto por equipes especializadas da Bahia e por forças policiais de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Outras informações devem ser divulgadas conforme o avanço das diligências e liberação judicial.

Operação Anátema

Bahia Operação Fiscalização em Postos de Combustíveis Vereador Preso

