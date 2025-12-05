POLÍCIA

Seis são presos em operação contra facção que lavou R$ 4,3 bilhões em postos de combustíveis na Bahia

Ação ocorreu na Bahia e em outros três estados

Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:28

Vereador Ailton Leal foi preso na primeira fase da operação Crédito: Reprodução

Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira (4) durante a segunda fase da Operação “Anátema”, que mira uma organização criminosa com atuação na Bahia e em outros estados. Os mandados foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana e Santo Estêvão, além de cidades de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Segundo a polícia, um vereador de um município baiano também está entre os alvos. Na primeira fase da ação, no mês de setembro, policiais prenderam o vereador Ailton Leal de Araújo (PT), de Santo Estêvão, além de outros seis integrantes do esquema criminoso. As investigações apontaram, na época, que o político é irmão de um traficante de “alta periculosidade”.

O grupo é apontado como braço de uma estrutura comandada por Fábio Souza Santos, conhecido como “Geleia”, foragido desde 2023. Ele é acusado de liderar um esquema que teria movimentado mais de R$ 4 bilhões em cinco anos, principalmente com tráfico de drogas. Avanços nas análises financeiras, telemáticas e patrimoniais permitiram ampliar a investigação e identificar novos envolvidos.

A nova etapa precisou ser antecipada após informações sigilosas sobre a operação vazarem na imprensa baiana. Segundo apurações, o vazamento comprometeu parte das estratégias montadas para capturar os suspeitos.

A operação desta quinta foi realizada em conjunto por equipes especializadas da Bahia e por forças policiais de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Outras informações devem ser divulgadas conforme o avanço das diligências e liberação judicial.

