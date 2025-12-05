Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era o gari com mais de 43 mil seguidores morto a tiros em Salvador

Jackson Bruno de Santana, de 28 anos, foi assassinado na porta de casa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:53

Jackson Bruno de Santana
Jackson Bruno de Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Um agente de limpeza identificado como Jackson Bruno de Santana, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na quinta-feira (4). Com mais de 43 mil seguidores nas redes sociais, o gari também atuava como influenciador.

No Instagram, ele publicava vídeos de humor. "Claro que eu acredito em dias melhores, até porque hoje é sexta-feira", escreveu eles em uma das publicações. Diariamente, Jackson publicava reels, um formato de vídeo curto e vertical, similar ao do TikTok, para compartilhar conteúdo divertido e envolvente.

Na manhã de quinta-feira, antes de ser assassinado, ele publicou um meme em que recebia a notícia que iria trabalhar nos dias 24 e 31 de dezembro. Veja abaixo:

De acordo com a Polícia Militar, a esposa de Jackson contou que ele estava em casa quando alguém bateu à porta. Ele foi atingido com tiros em seguida. Jackson foi socorrido para a unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Jackson Bruno de Santana

Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
1 de 9
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou a morte do agente de limpeza e se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Jackson Bruno. "Jackson será sempre lembrado por sua alegria, comprometimento e dedicação exemplar ao exercer seu trabalho", lamentou em nota.

Leia mais

Imagem - Filha denuncia falta de assistência a paciente grave no Hospital da Mulher: ‘Isso é eutanásia’

Filha denuncia falta de assistência a paciente grave no Hospital da Mulher: ‘Isso é eutanásia’

Imagem - Idoso é preso por estuprar criança de sete anos na Bahia; homem atraía vítima com doces e dinheiro

Idoso é preso por estuprar criança de sete anos na Bahia; homem atraía vítima com doces e dinheiro

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Tags:

Crime Salvador Polícia Gari

Mais recentes

Imagem - Setor imobiliário reúne lideranças e debate futuro do mercado em convenção na Bahia

Setor imobiliário reúne lideranças e debate futuro do mercado em convenção na Bahia
Imagem - Trânsito na Estrada do Derba sofre alterações a partir deste sábado (6)

Trânsito na Estrada do Derba sofre alterações a partir deste sábado (6)
Imagem - Confira a previsão do tempo para o feriadão em Salvador

Confira a previsão do tempo para o feriadão em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação
01

Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
03

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda