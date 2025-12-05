CRIME

Quem era o gari com mais de 43 mil seguidores morto a tiros em Salvador

Jackson Bruno de Santana, de 28 anos, foi assassinado na porta de casa

Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:53

Jackson Bruno de Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Um agente de limpeza identificado como Jackson Bruno de Santana, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na quinta-feira (4). Com mais de 43 mil seguidores nas redes sociais, o gari também atuava como influenciador.

No Instagram, ele publicava vídeos de humor. "Claro que eu acredito em dias melhores, até porque hoje é sexta-feira", escreveu eles em uma das publicações. Diariamente, Jackson publicava reels, um formato de vídeo curto e vertical, similar ao do TikTok, para compartilhar conteúdo divertido e envolvente.

Na manhã de quinta-feira, antes de ser assassinado, ele publicou um meme em que recebia a notícia que iria trabalhar nos dias 24 e 31 de dezembro. Veja abaixo:

De acordo com a Polícia Militar, a esposa de Jackson contou que ele estava em casa quando alguém bateu à porta. Ele foi atingido com tiros em seguida. Jackson foi socorrido para a unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou a morte do agente de limpeza e se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Jackson Bruno. "Jackson será sempre lembrado por sua alegria, comprometimento e dedicação exemplar ao exercer seu trabalho", lamentou em nota.