ATENÇÃO, MOTORISTA

Trânsito na Estrada do Derba sofre alterações a partir deste sábado (6)

Mudanças acontecem por conta das obras do VLT

Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:45

Nova ligação entre a BR-324 e a Estrada do Derba Crédito: Ascom Conder

O trânsito na Estrada do Derba (BA-528) terá mudanças a partir deste sábado (6) por conta do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. As intervenções fazem parte da duplicação da via e da construção do Trecho 2, que vai ligar Paripe a Águas Claras.

Segundo o Consórcio VLT Salvador, responsável pela execução da obra, parte da pista duplicada será liberada para o tráfego, permitindo que motoristas utilizem o novo trecho enquanto equipes atuam na via permanente do VLT e seguem com a duplicação.

Obras do VLT de Salvador 1 de 6

As alterações incluem novos desvios para manter o ritmo das obras. Quem trafega em direção a Paripe deverá acessar o desvio próximo ao posto Shell, entrando na pista recém-liberada. Já os motoristas que seguem para Águas Claras precisarão utilizar o desvio na rotatória do Hospital do Subúrbio, onde avança a construção da passagem inferior.