Confira a previsão do tempo para o feriadão em Salvador

Dia com maior chance de chuva é o sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:40

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O feriadão em Salvador será marcado por variação de nuvens, calor intenso e possibilidade de chuva em alguns períodos, especialmente no sábado (6).

Apesar da instabilidade no início do fim de semana, o tempo deve melhorar gradualmente até chegar ao feriado de segunda-feira (8), dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, quando não há previsão de chuva e o céu deve ficar apenas encoberto em alguns momentos.

Confira a previsão com detalhes: 

Sexta-feira (05)

A sexta deve ter céu nublado a parcialmente nublado, com 40% de chance de chuva. Os ventos sopram fortes, chegando a 34 km/h, e o índice UV passa dos 11. As temperaturas variam entre 24°C e 33°C.

Sábado (06)

O sábado será o dia mais instável do período. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com chuva, com 50% de probabilidade. Os ventos ficam moderados, em torno de 24 km/h, e a temperatura deve oscilar entre 24°C e 31°C. O índice UV segue em nível extremo.

Domingo (07)

No domingo, o sol volta a aparecer entre nuvens. O céu fica parcialmente nublado, com 30% de chance de chuva. Os ventos seguem moderados e a temperatura varia de 23°C a 32°C. O índice UV permanece acima de 11.

Segunda-feira – Feriado da Conceição da Praia (08)

A segunda-feira será de sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado, mas não há previsão de chuva. A madrugada deve ter muitas nuvens, enquanto a noite terá poucas aberturas no céu. Os termômetros ficam entre 24°C e 29°C, com umidade variando de 60% a 89% e ventos fracos de 8 km/h.

Chuva

