CRIME

Gari influenciador é morto a tiros na porta de casa em Salvador

Vítima foi identificada como Jackson Bruno de Santana, de 28 anos

Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:59

Jackson Bruno de Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Um agente de limpeza identificado como Jackson Bruno de Santana, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu na quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, a esposa de Jackson contou que ele estava em casa quando alguém bateu à porta. Ele foi atingido com tiros em seguida.

Jackson Bruno de Santana 1 de 9

Jackson foi socorrido para a unidade de saúde da região, mas não resistiu. Com mais de 43 mil seguidores nas redes sociais, o agente de limpeza também atuava como influenciador digital. No Instagram, ele publicava vídeos de humor.

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou a morte do agente de limpeza e se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Jackson Bruno. "Jackson será sempre lembrado por sua alegria, comprometimento e dedicação exemplar ao exercer seu trabalho", lamentou em nota.