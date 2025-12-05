Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gari influenciador é morto a tiros na porta de casa em Salvador

Vítima foi identificada como Jackson Bruno de Santana, de 28 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:59

Jackson Bruno de Santana
Jackson Bruno de Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Um agente de limpeza identificado como Jackson Bruno de Santana, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu na quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, a esposa de Jackson contou que ele estava em casa quando alguém bateu à porta. Ele foi atingido com tiros em seguida. 

Jackson Bruno de Santana

Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram
1 de 9
Jackson Bruno de Santana por Reprodução/Instagram

Jackson foi socorrido para a unidade de saúde da região, mas não resistiu. Com mais de 43 mil seguidores nas redes sociais, o agente de limpeza também atuava como influenciador digital. No Instagram, ele publicava vídeos de humor.

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou a morte do agente de limpeza e se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Jackson Bruno. "Jackson será sempre lembrado por sua alegria, comprometimento e dedicação exemplar ao exercer seu trabalho", lamentou em nota.

Leia mais

Imagem - Filha denuncia falta de assistência a paciente grave no Hospital da Mulher: ‘Isso é eutanásia’

Filha denuncia falta de assistência a paciente grave no Hospital da Mulher: ‘Isso é eutanásia’

Imagem - Idoso é preso por estuprar criança de sete anos na Bahia; homem atraía vítima com doces e dinheiro

Idoso é preso por estuprar criança de sete anos na Bahia; homem atraía vítima com doces e dinheiro

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Tags:

Crime Salvador Polícia Gari

Mais recentes

Imagem - Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia

Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia
Imagem - Jerônimo culpa municípios por aumento de 213% da espera na fila da regulação

Jerônimo culpa municípios por aumento de 213% da espera na fila da regulação
Imagem - Carro descontrolado invade casa e jovem morre em acidente em estrada da Bahia

Carro descontrolado invade casa e jovem morre em acidente em estrada da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort