Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador baiano suspeito de lavar mais de R$ 4 bilhões do tráfico em posto de gasolina é preso

Investigações apontam que ele é irmão de um traficante de “alta periculosidade”

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:32

Ailton Leal foi preso nesta terça-feira (24)
Ailton Leal foi preso nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução

Um vereador da cidade de Santo Estêvão, no Centro-Norte baiano, foi preso nesta quarta-feira (24) durante operação da Polícia Civil. Ele é investigado por suspeita de utilizar um posto de combustíveis para lavar dinheiro. As investigações apontam que ele é irmão de um traficante de “alta periculosidade”. A Operação Anátema foi realizada nos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.

O parlamentar Ailton Leal de Araújo (PT) foi um dos dez presos durante a ação policial. Segundo a Polícia Civil, ele é responsável por gerir um posto de combustíveis em Santo Estêvão, apontado como instrumento de lavagem de dinheiro e alvo central das investigações. O empreendimento foi fechado e multado. Além disso, a polícia encontrou indícios de sonegação fiscal pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Vereador foi preso em Santo Estêvão

Posto de combustíveis gerido pelo vereador foi alvo central da investigação por Reprodução
Vereador Ailton Leal por Reprodução/Rede sociais
Posto de combustíveis gerido pelo vereador foi alvo central da investigação por Reprodução
Vereador Ailton Leal por Reprodução
Carros também foram apreendidos por Reprodução
Posto de combustíveis gerido pelo vereador foi alvo central da investigação por Reprodução
Cerca de R$ 20 mil em espécie foram apreendidos durante Operação Anátema por Reprodução
Documentos foram apreendidos durante Operação Anátema por Reprodução
Vereador Ailton Leal por Reprodução/Rede sociais
Vereador Ailton Leal por Reprodução/Rede sociais
Vereador Ailton Leal por Reprodução/Rede sociais
1 de 11
Posto de combustíveis gerido pelo vereador foi alvo central da investigação por Reprodução

Além de Ailton, outro vereador é investigado por integrar o esquema. Um imóvel ligado a ele, em Jaguarari, também foi alvo de mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de celulares e documentos.

Iniciada em 2023, a apuração da Polícia Civil revelou um esquema estruturado de movimentação financeira ilícita, utilizando contas de terceiros e empresas de fachada para despistar o dinheiro que teria origem no tráfico de drogas. O grupo criminoso chegou a movimentar mais de R$ 4,3 bilhões.

Cerca de R$ 18 mil em espécie foram encontrados com Ailton, além de cheques e contratos apreendidos no estabelecimento comercial. Conforme a apuração, Ailton seria irmão de um traficante de “alta periculosidade”, morto em confronto com a polícia em 2017. 

O CORREIO não localizou contato do vereador. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos. 

Leia mais

Imagem - Homem é preso suspeito de estuprar ex-companheira e filha de 17 anos na Bahia

Homem é preso suspeito de estuprar ex-companheira e filha de 17 anos na Bahia

Imagem - Veja tudo o que sabe do caso de fraude no INSS envolvendo advogada na Bahia

Veja tudo o que sabe do caso de fraude no INSS envolvendo advogada na Bahia

Imagem - Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

O Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) pediu à Justiça o bloqueio dos valores e de todos os bens móveis e imóveis ligados aos investigados. Até o momento, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e realizadas três prisões em flagrante. Também já foram apreendidas cinco armas de fogo, uma arma artesanal, dez carros, duas motocicletas, mais de R$ 20 mil em espécie, além de joias, eletrônicos e documentos. O material ainda está sendo contabilizado.

Mais de 170 policiais civis participam da operação, por meio dos Departamentos Especializados de Investigações Criminais (Deic), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (Dip), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), e das Coordenações de Polícia Interestadual (Polinter), de Operações e Recursos Especiais (Core) e de Operações de Polícia Judiciária (COPJ). A ação conta ainda com o apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atuando de forma integrada com as equipes policiais

Tags:

Bahia Operação

Mais recentes

Imagem - Saiba como diferenciar caso de emergência e urgência médica

Saiba como diferenciar caso de emergência e urgência médica
Imagem - Homem é preso suspeito de estuprar ex-companheira e filha de 17 anos na Bahia

Homem é preso suspeito de estuprar ex-companheira e filha de 17 anos na Bahia
Imagem - Salvador recebe Expo Archi Decor em outubro; confira a programação

Salvador recebe Expo Archi Decor em outubro; confira a programação

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio
02

Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio

Imagem - Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde
03

Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
04

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho