Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data

Anteriormente, secretaria havia definido 10 de outubro como prazo para o pagamento dos valores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 22:43

Professor no Colégio Estadual Padre Palmeira Mussurunga I
Professor no Colégio Estadual Padre Palmeira Mussurunga I Crédito: Adenilson Nunes/GOVBA

Apesar de ter definido, ainda na terça-feira (23), que o pagamento da quarta parcela do precatório e do abono extraordinário aos professores da rede estadual de ensino ocorreria no dia 10 de outubro, o Governo do Estado anunciou uma nova data. Nesta quarta-feira (24), Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que os pagamentos serão efetuados até o dia 2 de outubro.

Durante uma entrevista à BandNews, o governador afirmou que a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) assegurou os pagamentos até o segundo dia do mês. “Eu estou garantindo aqui, com a Saeb, que no dia 2 de outubro o abono e o precatório estarão na conta”, assegurou.

Antes de definir o pagamento para outubro, o governador havia afirmado, no dia 12 deste mês, em entrevista à TV Bahia, que a expectativa do governo era de que os valores fossem pagos até o final de setembro. “De acordo com a votação da Assembleia, assim que chegar, eu peço dez dias para organizar a folha; sairá em uma folha suplementar. Eu espero que, ainda em meados de setembro, até no máximo no final do mês, a gente possa pagar”, informou Jerônimo na ocasião.

Projeto de lei garante precatório e abono aos professores da rede estadual

Projeto de lei garante precatório e abono aos professores da rede estadual
Projeto de lei garante precatório e abono aos professores da rede estadual por Reprodução
Comprovante de transferência para pagamento de precatórios por Reprodução
STF autoriza repasse para o Governo do Estado por Reprodução
STF autoriza repasse para o Governo do Estado por Reprodução
1 de 5
Projeto de lei garante precatório e abono aos professores da rede estadual por Reprodução

Para os professores, a expectativa, que era grande, deu lugar a um desapontamento de igual intensidade. “É preciso que o governador acelere a publicação do decreto e regulamente o rateio convencional e o abono extraordinário. A expectativa é grande e a frustração foi também nessa proporção, porque muitos companheiros ainda não tiveram reajuste este ano”, avaliou a presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb), que representa a categoria.

O sentimento é compartilhado pela professora Vanessa Matos, integrante do Coletivo Educar na Luta. “Dinheiro na conta desde o mês passado e promessas vazias de pagamento que nunca se cumprem”, criticou a educadora.

Conforme noticiado pelo CORREIO, o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) foi autorizado no dia 19 de agosto e transferido no dia 26 do mesmo mês. Jerônimo disse que o valor depositado representa cerca de 40% dos R$ 3,6 bilhões necessários para o pagamento completo dos precatórios. Além desta parcela, outras duas serão quitadas: uma em 2026 e outra em 2027.

Tags:

