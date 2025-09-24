POLÍCIA FEDERAL

Veja tudo o que sabe do caso de fraude no INSS envolvendo advogada na Bahia

Profissional investigada pela Operação Raízes de Papel



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:20

Lilian Joic Silva Batista Crédito: Reprodução

A advogada Lilian Joic Silva Batista se tornou o alvo central da investigação de um esquema de fraude em processos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Bahia. Nesta terça-feira (23), a segunda fase da Operação Raízes de Papel, além da profissional do direito, chegou até o gerente do INSS que a auxiliava, pois estaria apaixonado por ela, e a empresa do marido dela no Rio de Janeiro.



Início da operação

A Operação Raízes de Papel foi deflagrada no dia 30 de junho de 2025. Dois escritórios de advocacia, localizados nas cidades de Juazeiro e Sobradinho, foram alvos de mandados de busca e apreensão. A fraude descoberta pela Polícia Federal (PF) envolvia o pedido do auxílio-maternidade rural.

Segundo uma fonte policial ouvida pelo CORREIO, Lilian é a responsável por gerir o esquema que protocolou ao menos 30 processos fraudulentos para solicitar benefícios previdenciários.

Modus operandi

As investigações identificaram que Lilian abordava mulheres grávidas sob o falso pretexto de que elas teriam direito ao recebimento do benefício por terem filhos. O INSS, no entanto, apenas concede o benefício à pessoa que se afastar da atividade rural por motivo de nascimento de filho(a), aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

Com a ajuda de um fazendeiro, ela falsificava documentos que comprovavam vínculo empregatício de seus clientes com empresas em que eles nunca trabalharam, lesando o INSS. “O que temos de investigação, inclusive com a confissão do dono da fazenda, é que ela pagou R$ 6 mil a ele para assinar os contratos de todas as mães que arranjou para a fraude. Localizamos 30 processos com essas características de fraude, mas há mais processos sob investigação”, relatou o policial.

Depois de conseguir a concessão do benefício, as investigações indicam que a advogada permanecia com o dinheiro e não repassava qualquer valor para as clientes, que passaram a cobrá-la.

Ajuda de gerente apaixonado

Além do fazendeiro, Lilian contava com a ajuda de mais uma pessoa para conseguir burlar o sistema: um dos gerentes do instituto previdenciário. De acordo com o relato de um dos investigadores do caso, o servidor público participava do esquema criminoso por ser apaixonado pela advogada. Em troca de mensagens com o irmão de Lilian, o gerente chegou a questionar a motivação de ela ter se casado no Rio de Janeiro com outro homem. Ele atuava fornecendo informações essenciais para a execução das fraudes e dando tratamento especial à advogada na agência.

O investigador contou que, no decorrer das investigações, foi encontrada uma tabela com informações sobre quanto cada pessoa envolvida no esquema receberia. “Considerando o cargo e os ganhos do servidor, ele não ajudava por questão financeira. A suspeita é que o gerente era apaixonado pela advogada e concedia esses favores para, de alguma forma, estar mais perto dela”, relatou sob anonimato.

Medidas cautelares

Com as investigações em andamento, no mês de março, Lilian se mudou para o Rio de Janeiro. Segundo fonte policial ouvida pelo CORREIO, foi solicitada a prisão de Lilian, mas a Justiça autorizou apenas o monitoramento eletrônico. Além de usar tornozeleira eletrônica no Rio de Janeiro, a advogada teve que entregar o passaporte e está proibida de sair do país, entrar em agências do INSS e atuar em causas previdenciárias.

O servidor público investigado, por sua vez, foi afastado de suas funções por facilitar transações internas no órgão para a advogada, passando informações fundamentais para que ela continuasse com a fraude.

Desdobramento: irmão preso por armazenamento de material de abuso infantil

A prisão preventiva do irmão de Lilian foi efetuada pela Polícia Federal, também nesta terça, durante a Operação Radícula, deflagrada como desdobramento da Operação Raízes de Papel. A análise de um celular apreendido durante a investigação da fraude no INSS revelou material de abuso sexual e conversas em que o homem tentava aliciar menores por meio de aplicativos de jogos.

De acordo com as investigações, o suspeito mantinha conversas com menores e tentava ganhar a confiança das crianças para ter algum tipo de relação ou obter imagens íntimas. Além disso, verificou-se que, no celular do envolvido, havia fotos de pessoas de sua convivência, cujo teor está sendo apurado pela Polícia Federal.