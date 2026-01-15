CRIME

Polícia Civil conclui inquérito sobre triplo homicídio de mulheres em Ilhéus

Suspeito foi indiciado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público

Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:41

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia concluiu o inquérito sobre as mortes de três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, quatro meses após o crime. Thierry Lima da Silva, que confessou ter matado as vítimas, foi indiciado no dia 19 de dezembro e denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (15).

As vítimas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram mortas enquanto caminhavam na praia. Em setembro deste ano, o CORREIO revelou que o material genético de Thierry Lima da Silva, de 23 anos, não foi encontrado nos corpos das vítimas e nem nas três facas analisadas como prováveis armas do crime.

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus 1 de 17

Apesar disso, o MP-BA entendeu que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, denunciando o suspeito. A denúncia foi encaminhada para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus e aguarda apreciação do juízo.

O inquérito foi conduzido pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ªCoorpin/Ilhéus) e contou com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP).

"Durante as investigações, foram realizadas diligências de campo, análise de imagens de câmeras de segurança, exames periciais, oitivas de familiares e testemunhas, além da coleta de outros elementos probatórios que fundamentaram o indiciamento", diz a Polícia Civil, em nota.

O crime

As três mulheres foram encontradas mortas na tarde de 16 de agosto. Elas estavam desaparecidas desde o dia anterior, após saírem para passear com um cachorro na Praia dos Milionários. Um registro de câmeras de segurança mostra o momento em que as mulheres andam com animal na areia da praia.

Amigas, Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal da cidade. Elas eram vizinhas e moravam a cerca de 200 metros de distância da praia. O cachorro foi encontrado com vida ao lado dos corpos.

De acordo com as investigações, as vítimas apresentavam ferimentos por golpes de facas, todos com um padrão similar, na região do pescoço, o que poderia indicar que apenas uma pessoa cometeu o crime. No corpo das três ainda foram encontrados vestígios que mostram que elas também foram feridas por cacos de vidro.