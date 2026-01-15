Acesse sua conta
Polícia Civil conclui inquérito sobre triplo homicídio de mulheres em Ilhéus

Suspeito foi indiciado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:41

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia concluiu o inquérito sobre as mortes de três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, quatro meses após o crime. Thierry Lima da Silva, que confessou ter matado as vítimas, foi indiciado no dia 19 de dezembro e denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (15). 

As vítimas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram mortas enquanto caminhavam na praia. Em setembro deste ano, o CORREIO revelou que o material genético de Thierry Lima da Silva, de 23 anos, não foi encontrado nos corpos das vítimas e nem nas três facas analisadas como prováveis armas do crime. 

Apesar disso, o MP-BA entendeu que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, denunciando o suspeito. A denúncia foi encaminhada para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus e aguarda apreciação do juízo.

O inquérito foi conduzido pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ªCoorpin/Ilhéus) e contou com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP).

"Durante as investigações, foram realizadas diligências de campo, análise de imagens de câmeras de segurança, exames periciais, oitivas de familiares e testemunhas, além da coleta de outros elementos probatórios que fundamentaram o indiciamento", diz a Polícia Civil, em nota. 

O crime 

As três mulheres foram encontradas mortas na tarde de 16 de agosto. Elas estavam desaparecidas desde o dia anterior, após saírem para passear com um cachorro na Praia dos Milionários. Um registro de câmeras de segurança mostra o momento em que as mulheres andam com animal na areia da praia.

Amigas, Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal da cidade. Elas eram vizinhas e moravam a cerca de 200 metros de distância da praia. O cachorro foi encontrado com vida ao lado dos corpos. 

