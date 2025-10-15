BASTIDORES

Ex-marido de Britney Spears diz que foi traído pela cantora com dançarina: 'Fiquei observando'

Kevin Federline revela bastidores do casamento com a estrela pop em nova biografia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:32

Ex-marido de Britney Spears diz que foi traído pela cantora com dançarina Crédito: Divulgação

Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, está prestes a lançar o livro “You Thought You Knew” (“Você Achava que Sabia”, em tradução livre), e um dos trechos já divulgados vem causando polêmica. Segundo o site TMZ, o rapper relata um episódio em que teria flagrado a cantora aos beijos com uma dançarina durante uma turnê na Europa.

De acordo com o relato, o episódio aconteceu em Amsterdã, após um dos shows da turnê mundial de Britney. “Britney e eu voltamos para o quarto, mas logo depois ela disse que voltaria em alguns minutos. No início, não pensei muito nisso. Todo o andar do hotel era nosso, reservado para a equipe da turnê, então os quartos ficavam próximos”, escreveu Federline.

O músico contou que, após perceber a demora da cantora, decidiu procurá-la pelos corredores. “Quando passei por um dos quartos, vi Teresa sentada na cama e Britney ajoelhada entre suas pernas. Elas estavam se beijando intensamente. Foi um daqueles momentos em que o cérebro simplesmente trava”, descreveu.

Federline disse ainda que ficou em silêncio, observando por alguns segundos antes de ser notado pelas duas. “Quando elas me viram, virei as costas e saí. Naquele instante, percebi que não era isso que tinha assinado”, afirmou. O rapper conta que, em seguida, voltou ao quarto, arrumou suas malas e pensou apenas em ir embora.

Apesar do impacto da suposta traição, Kevin conta no livro que decidiu seguir com o relacionamento: “Foi nesse período que entendi a profundidade dos meus sentimentos. Mesmo sem saber o que o futuro reservava, eu sabia que estava apaixonado por Britney.”

Após a repercussão, representantes da cantora divulgaram um comunicado ao TMZ afirmando que Federline estaria “mais uma vez lucrando às custas dela”. O texto também destaca que as alegações surgem logo após o fim do pagamento de pensão alimentícia ao ex-marido. “Tudo o que Britney valoriza são seus filhos e o bem-estar deles diante desse sensacionalismo. Ela já contou sua versão em suas próprias memórias”, diz o comunicado.

Britney Spears e Kevin Federline se casaram em 2004 e tiveram dois filhos, Sean Preston e Jayden James. O casal se separou em 2006, com o divórcio finalizado no ano seguinte. Em seu livro “The Woman in Me”, Britney relembra o relacionamento e afirma que viveu intensamente o amor pelo ex-marido. “Se você olhar nas fotos do casamento, dá para ver. Eu estava apaixonada e pronta para começar uma nova vida ao lado dele”, escreveu a cantora.