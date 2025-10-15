Acesse sua conta
Ex-marido de Britney Spears diz que foi traído pela cantora com dançarina: 'Fiquei observando'

Kevin Federline revela bastidores do casamento com a estrela pop em nova biografia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:32

auto-upload
Ex-marido de Britney Spears diz que foi traído pela cantora com dançarina Crédito: Divulgação 

Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, está prestes a lançar o livro “You Thought You Knew” (“Você Achava que Sabia”, em tradução livre), e um dos trechos já divulgados vem causando polêmica. Segundo o site TMZ, o rapper relata um episódio em que teria flagrado a cantora aos beijos com uma dançarina durante uma turnê na Europa.

De acordo com o relato, o episódio aconteceu em Amsterdã, após um dos shows da turnê mundial de Britney. “Britney e eu voltamos para o quarto, mas logo depois ela disse que voltaria em alguns minutos. No início, não pensei muito nisso. Todo o andar do hotel era nosso, reservado para a equipe da turnê, então os quartos ficavam próximos”, escreveu Federline.

O músico contou que, após perceber a demora da cantora, decidiu procurá-la pelos corredores. “Quando passei por um dos quartos, vi Teresa sentada na cama e Britney ajoelhada entre suas pernas. Elas estavam se beijando intensamente. Foi um daqueles momentos em que o cérebro simplesmente trava”, descreveu.

Federline disse ainda que ficou em silêncio, observando por alguns segundos antes de ser notado pelas duas. “Quando elas me viram, virei as costas e saí. Naquele instante, percebi que não era isso que tinha assinado”, afirmou. O rapper conta que, em seguida, voltou ao quarto, arrumou suas malas e pensou apenas em ir embora.

Ex-marido de Britney Spears afirma que foi traído pela cantora

Britney Spears e Teresa Espinosa por Divulgação
Ex marido de Britney Spears anuncia biografia reveladora com revelações do relacionamento por Divulgação
Britney Spears por Divulgação
Ex de Britney Spears lança livro de memórias e afirma que ela "precisa de ajuda" por Divulgação
Britney Spears e o ex-marido por Reprodução/YouTube/TheEllenShow
Ex-marido de Britney Spears diz que flagrou cantora aos beijos com a dançarina Teresa Espinosa por Divulgação
Ex-marido de Britney Spears diz que flagrou cantora aos beijos com a dançarina Teresa Espinosa por Reprodução/Facebook /Teresa Espinosa
Ex de Britney Spears lança livro de memórias e afirma que ela "precisa de ajuda" por Divulgação
Britney Spears na apresentação icônica do VMA de 2001 por AP Photo/Beth A. Keiser
1 de 9
Britney Spears e Teresa Espinosa por Divulgação

Apesar do impacto da suposta traição, Kevin conta no livro que decidiu seguir com o relacionamento: “Foi nesse período que entendi a profundidade dos meus sentimentos. Mesmo sem saber o que o futuro reservava, eu sabia que estava apaixonado por Britney.”

Após a repercussão, representantes da cantora divulgaram um comunicado ao TMZ afirmando que Federline estaria “mais uma vez lucrando às custas dela”. O texto também destaca que as alegações surgem logo após o fim do pagamento de pensão alimentícia ao ex-marido. “Tudo o que Britney valoriza são seus filhos e o bem-estar deles diante desse sensacionalismo. Ela já contou sua versão em suas próprias memórias”, diz o comunicado.

Britney Spears

Britney Spears por Redes sociais
Britney Spears por Divulgação
Britney Spears na apresentação icônica do VMA de 2001 por AP Photo/Beth A. Keiser
Ex de Britney Spears lança livro de memórias e afirma que ela "precisa de ajuda" por Divulgação
Fantasy Britney Spears por Reprodução
Britney Spears viraliza ao fugir de encontro desastroso em restaurante por Reprodução/Instagram
Britney Spears (2 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Livro de memórias de Britney Spears, "The Woman in Me", lançado em 2023 por Shutterstock
Ben Affleck e Britney Spears por Reprodução
Jamie Spears e Britney por Reprodução
Casa da infância de Britney Spears por Nicole Pittman / Reprodução
O livro de memórias de Britney Spears foi lançado na última terça-feira (24) por Reprodução
Madonna, Halle Berry e Britney Spears são algumas da estrelas que tiveram que pagar pensão aos ex-maridos por reprodução
Britney Spears e marido por Redes sociais
Ex-marido de Britney Spears diz que flagrou cantora aos beijos com a dançarina Teresa Espinosa por Reprodução/Facebook /Teresa Espinosa
Britney Spears posa com os filhos, Sean e Jayden por reprodução Instagram
Britney Spears e Sam Asghari anunciaram no Instagram que estão noivos por reprodução Instagram
1 de 17
Britney Spears por Redes sociais

Britney Spears e Kevin Federline se casaram em 2004 e tiveram dois filhos, Sean Preston e Jayden James. O casal se separou em 2006, com o divórcio finalizado no ano seguinte. Em seu livro “The Woman in Me”, Britney relembra o relacionamento e afirma que viveu intensamente o amor pelo ex-marido. “Se você olhar nas fotos do casamento, dá para ver. Eu estava apaixonada e pronta para começar uma nova vida ao lado dele”, escreveu a cantora.

No entanto, a artista revelou que decidiu pedir o divórcio após ser avisada por seu advogado que Kevin tomaria a iniciativa. “Disseram que seria melhor eu me adiantar, para não ser humilhada. Então, quando Jayden tinha quase dois meses, entrei com os papéis”, contou Britney.

