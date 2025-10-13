saúde

10 cuidados essenciais com a sua saúde

Descubra hábitos e recomendações que ajudam a manter seu corpo e mente em equilíbrio

Portal Edicase

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:43

Cuidados com a saúde são essenciais para manter o bem-estar Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Cuidar da saúde é fundamental para garantir uma vida mais longa, equilibrada e com qualidade. Adotar hábitos saudáveis, como manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente, dormir bem e realizar check-ups médicos periódicos, ajuda a prevenir doenças e fortalece o corpo e a mente.

Ir ao médico apenas quando surge um problema ainda é um hábito comum entre os brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que mais da metade da população (53%) só procura atendimento quando sente algum incômodo ou apresenta um quadro de saúde mais grave. O comportamento é ainda mais preocupante entre os homens, visto que 6 em cada 10 só vão ao médico diante de sintomas significativos e apenas 43% dos entrevistados disseram realizar consultas preventivas com regularidade.

Os dados mostram como o Brasil ainda tem um longo caminho a ser percorrido para conseguir fazer da cultura da prevenção uma realidade no país. “A prevenção ainda é o caminho mais eficaz para manter a saúde em dia e evitar complicações”, explica Alexandre Pimenta, médico e responsável técnico nacional do AmorSaúde.

Abaixo, o profissional lista 10 cuidados com a saúde do corpo e da mente. Confira!

1. Não vá ao médico somente quando estiver doente: faça consultas preventivas

A prevenção é a base de uma vida longa e saudável. “Se eu tivesse que escolher apenas uma orientação, diria: mantenha consultas preventivas regulares. A medicina não é apenas para tratar doenças, mas para evitar que elas surjam. O cuidado preventivo salva vidas, tempo e evita o sofrimento”, destaca Alexandre Pimenta.

2. Evite hábitos que parecem inofensivos, mas comprometem a saúde

Pequenos descuidos do dia a dia podem causar grandes impactos ao longo do tempo. Segundo Alexandre Pimenta, ter cuidado com:

Sedentarismo disfarçado de “rotina corrida”;

Sono insuficiente e mal priorizado;

Automedicação frequente;

Sintomas “pequenos” que podem esconder doenças graves.

3. Faça os exames certos em cada fase da vida

O médico explica que cada faixa etária exige cuidados específicos e que “a prevenção deve ser individualizada e guiada pelo médico conforme o histórico familiar”.

Jovens adultos:check-up anual, sorologias, exames laboratoriais simples, papanicolau (mulheres a partir dos 25 anos ou do início da vida sexual);

A partir dos 40 anos:controle da pressão arterial, colesterol, glicemia, mamografia e PSA ou toque prostático (homens);

A partir dos 50 anos:colonoscopia e avaliação cardiológica.

O sono reparador é essencial para manter uma rotina equilibrada e saudável Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

4. Invista nos pilares da longevidade: sono, alimentação e movimento

Manter uma rotina equilibrada é o segredo para envelhecer com qualidade de vida. Dormir bem, alimentar-se corretamente e praticar exercícios regularmente são medidas essenciais.

“Hoje já é consenso que sono reparador, alimentação equilibrada e atividade física regular são tão importantes quanto qualquer tratamento”, explica o médico. Esses três pilares reduzem o risco de doenças crônicas, melhoram o humor e garantem mais autonomia ao envelhecer.

5. Cuidar da mente é cuidar do corpo

A saúde mental e a física estão profundamente conectadas. “A ansiedade pode gerar gastrite, o estresse aumenta o risco cardiovascular e a depressão compromete o sistema imunológico. Cuidar da saúde mental é cuidar do corpo e vice-versa”, alerta Alexandre Pimenta.

6. Cuidado com fake news: nem tudo o que está na internet é verdade

O excesso de informações sobre saúde nas redes sociais pode confundir e colocar vidas em risco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por exemplo, afirma que a desinformação é o principal risco global para 2025. “ Fake news já fizeram pessoas abandonarem vacinas e tratamentos eficazes. Por isso, sempre cheque a fonte e confie em médicos, sociedades médicas e órgãos oficiais de saúde”, orienta o especialista.

Adultos também precisam se vacinar para evitar gripes, pneumonia, hepatites e outras doenças Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

7. Vacinação é importante também na vida adulta

De acordo com Alexandre Pimenta, muitos acreditam que se vacinar é algo que só deve ser feito na infância, mas isso é um erro. “A vacinação em adultos previne gripes graves, pneumonia, tétano, hepatites e até alguns cânceres, como o de colo uterino pelo HPV. Ela é proteção para toda a vida”, reforça o médico.

8. Seja protagonista da sua própria saúde

O cuidado com o corpo e a mente não deve ser passivo. É fundamental participar das decisões médicas e adotar uma postura ativa no dia a dia. “Mantenha a carteira vacinal em dia, faça exames de rotina , pratique hábitos saudáveis e tire dúvidas nas consultas preventivas. O paciente que participa das decisões é mais saudável e vive melhor”, afirma.

9. Fique atento aos sinais silenciosos do corpo

Alguns sintomas passam despercebidos, mas merecem atenção imediata, pois podem indicar o início de doenças graves e devem ser avaliados por um médico. Entre eles, Alexandre Pimenta destaca:

Perda de peso sem explicação;

Falta de ar em atividades simples;

Mudanças repentinas no hábito intestinal;

Dores de cabeça novas e intensas;

Cansaço persistente.

10. Pequenas mudanças fazem grande diferença

Cuidar da saúde não precisa ser complicado — atitudes simples e constantes produzem resultados duradouros. “Pequenos passos consistentes valem mais que grandes mudanças temporárias. A saúde é construída todos os dias, e o melhor presente que você pode dar a si mesmo é cuidar de você antes que a doença apareça”, ressalta o médico.

Entre as atitudes que podem transformar o dia a dia, estão:

Beber mais água;

Dormir cedo e melhor;

Movimentar-se diariamente;

Cultivar boas relações e momentos de lazer;

Reduzir o tempo de tela e o estresse digital.