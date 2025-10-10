REALITY

Yoná quebra regra e sofre punição individual em 'A Fazenda 17'; peões reagem ao castigo

Peoa perdeu prêmio de R$ 10 mil e fica de fora da próxima festa após descumprir regra propositalmente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:50

Yoná perdeu prêmio de R$ 10 mil e fica de fora da próxima festa após descumprir regra propositalmente Crédito: Reprodução/Record

Durante a preparação para a terceira roça de A Fazenda 17, Yoná Sousa acabou recebendo uma punição individual após descumprir uma regra do reality show. A ação aconteceu horas antes da eliminação da noite de quinta-feira (09).

A peoa, que está na berlinda, foi até a casa da árvore, retirou o microfone e começou a conversar com outros participantes, algo expressamente proibido. Imediatamente, a sirene do programa soou, chamando atenção de todos na sede.

A produção então explicou a punição: "A peoa Yoná descumpriu as regras propositalmente mais uma vez, e por isso, a punição será individual. Ela perderá o prêmio que ganhou na atividade e, caso permaneça após a Roça de hoje, não poderá participar da próxima festa." O valor perdido por Yoná foi de R$ 10 mil, conquistado na última ação de patrocinador.

A reação dos colegas foi imediata: aplaudiram e comemoraram a penalidade, lembrando que todos já haviam sido alertados sobre as consequências de quebra de regras individualmente.

Nos bastidores, Guilherme Boury, terceiro eliminado do reality, falou sobre ex-companheiros de confinamento na "Cabine de Descompressão". Ele criticou Dudu Camargo e Yoná Sousa: "O maior jogador ali é o Dudu. Ele é articulador, sabe o que faz. Eu não fico causando punição ou jogando comida no chão", comentou.

Boury ainda comentou sobre Yoná: "Vejo a Yoná como uma jogadora problemática, que inventa histórias, é mitomaníaca... E daqui a pouco o público acredita em tudo isso."