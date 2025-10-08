variedades

Dermomakes: descubra como a maquiagem pode cuidar da sua pele

Além de realçar a beleza, eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam

Portal Edicase

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:43

Os dermomakes unem maquiagem e cuidados com a pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os dermomakes surgem como uma tendência que une maquiagem e skincare em um único produto, facilitando a rotina de cuidados com a pele. Eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam a pele ao mesmo tempo em que proporcionam cobertura e acabamento estético.

Diferentemente dos cosméticos convencionais, bases, pós compactos e blushes que se enquadram nessa categoria precisam conter ativos que contribuem para o cuidado com a pele. “Entre os ativos mais recomendados, estão a vitamina E, a vitamina C e o ácido hialurônico, que preservam a hidratação natural da pele e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce ”, explica a Dra. Rachel Jones, coordenadora do curso de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Anhanguera.

Benefícios dos dermomakes

Os dermomakes aliados práticos para quem busca praticidade sem abrir mão de cuidar da saúde da pele diariamente. Alguns dos seus benefícios são:

Muitos produtos possuem FPS, protegendo contra raios ultravioletas (UV) e reduzindo o risco de envelhecimento precoce e câncer de pele;

Bases e BB creams com ativos hidratantes ajudam a manter a pele saudável ao longo do dia;

Fórmulas oil-free e pós matificantes controlam a oleosidade, deixando a pele com aspecto fresco;

A maquiagem cria uma barreira física contra poluição e agressões externas.

Ao escolher o dermomake é preciso considerar as características da pele Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Dermomake ideal

Para encontrar o dermomake ideal para as necessidades da sua pele, é importante considerar:

Textura: peles oleosas e mistas se adaptam melhor a produtos matte e leves; já peles secas pedem fórmulas mais espessas e hidratantes;

Ação do produto: é importante definir se a maquiagem será usada para alta cobertura, efeito natural ou redução de poros;

Formulação: cosméticos com menos ingredientes tendem a oferecer melhor custo-benefício, sem perder a qualidade.

Cuidados com os dermomakes

A Dra. Rachel Jones lembra que os dermomakes podem ser aliados importantes, mas não substituem os cuidados básicos com a pele, como limpeza, hidratação e o uso diário de protetor solar. “A maquiagem pode ser uma grande aliada da pele quando aplicada e removida corretamente. Dormir maquiada pode obstruir os poros e causar acne. Além disso, optar por produtos de qualidade e manter uma rotina de cuidados é fundamental para que os efeitos sejam positivos a longo prazo”, acrescenta.