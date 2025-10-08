Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dermomakes: descubra como a maquiagem pode cuidar da sua pele

Além de realçar a beleza, eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:43

Os dermomakes unem maquiagem e cuidados com a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Os dermomakes unem maquiagem e cuidados com a pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os dermomakes surgem como uma tendência que une maquiagem e skincare em um único produto, facilitando a rotina de cuidados com a pele. Eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam a pele ao mesmo tempo em que proporcionam cobertura e acabamento estético.

Diferentemente dos cosméticos convencionais, bases, pós compactos e blushes que se enquadram nessa categoria precisam conter ativos que contribuem para o cuidado com a pele. “Entre os ativos mais recomendados, estão a vitamina E, a vitamina C e o ácido hialurônico, que preservam a hidratação natural da pele e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce ”, explica a Dra. Rachel Jones, coordenadora do curso de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Anhanguera.

Benefícios dos dermomakes

Os dermomakes aliados práticos para quem busca praticidade sem abrir mão de cuidar da saúde da pele diariamente. Alguns dos seus benefícios são:

  • Muitos produtos possuem FPS, protegendo contra raios ultravioletas (UV) e reduzindo o risco de envelhecimento precoce e câncer de pele;
  • Bases e BB creams com ativos hidratantes ajudam a manter a pele saudável ao longo do dia;
  • Fórmulas oil-free e pós matificantes controlam a oleosidade, deixando a pele com aspecto fresco;
  • A maquiagem cria uma barreira física contra poluição e agressões externas.
Ao escolher o dermomake é preciso considerar as características da pele (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Ao escolher o dermomake é preciso considerar as características da pele Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Dermomake ideal

Para encontrar o dermomake ideal para as necessidades da sua pele, é importante considerar:

  • Textura: peles oleosas e mistas se adaptam melhor a produtos matte e leves; já peles secas pedem fórmulas mais espessas e hidratantes;
  • Ação do produto: é importante definir se a maquiagem será usada para alta cobertura, efeito natural ou redução de poros;
  • Formulação: cosméticos com menos ingredientes tendem a oferecer melhor custo-benefício, sem perder a qualidade.

Cuidados com os dermomakes

A Dra. Rachel Jones lembra que os dermomakes podem ser aliados importantes, mas não substituem os cuidados básicos com a pele, como limpeza, hidratação e o uso diário de protetor solar. “A maquiagem pode ser uma grande aliada da pele quando aplicada e removida corretamente. Dormir maquiada pode obstruir os poros e causar acne. Além disso, optar por produtos de qualidade e manter uma rotina de cuidados é fundamental para que os efeitos sejam positivos a longo prazo”, acrescenta.

Por Priscila Dezidério

Mais recentes

Imagem - Ex-BBBs baianos exaltam natureza e força dos nordestinos

Ex-BBBs baianos exaltam natureza e força dos nordestinos
Imagem - Onde comer e beber em Barcelona: melhores restaurantes e bares da cidade

Onde comer e beber em Barcelona: melhores restaurantes e bares da cidade
Imagem - Receitas de forno: 4 opções fáceis e deliciosas para o almoço

Receitas de forno: 4 opções fáceis e deliciosas para o almoço

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
03

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa
04

Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa