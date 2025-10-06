ENTENDA

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

Apresentadora de ‘A Fazenda 17’ acredita que execução incorreta de exercício pode ser causa

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:23

Apresentadora mal consegue sentar e andar após ocorrido Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora de “A Fazenda”, Adriane Galisteu precisou procurar atendimento médico após sentir fortes dores. Através das redes sociais, a também modelo explicou que foi ao hospital Albert Einstein para realizar o exame de ressonância magnética, para verificar de maneira detalhada o corpo, e chegar a um diagnóstico do que se trata as dores que vem sentindo. Os resultados do exame devem sair de três a sete dias.

“Estou aqui no Einstein esperando para fazer minha ressonância”, disse a apresentadora quando já estava no hospital. “Tem gente falando que é nervo ciático, tem gente falando que é hérnia de disco, eu não acredito que seja isso. Nunca tive”, disse Galisteu sobre as especulações dos seguidores.

Nos stories do Instagram, a apresentadora disse que acredita que praticou o exercício de agachamento sumo, que tem como foco os glúteos, incorretamente, o que pode ter levado as dores.

“Eu estava acostumada a fazer com nove quilos, eu peguei 11, um pouquinho a mais. Não sei se eu dei um mal jeito na hora de pegar, mas eu tenho quase certeza que foi isso, mas na hora eu não senti também, eu senti depois que eu tomei banho, vai ‘atletona”, chegou a brincar Galisteu.