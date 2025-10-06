Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

Apresentadora de ‘A Fazenda 17’ acredita que execução incorreta de exercício pode ser causa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:23

Apresentadora mal consegue sentar e andar após ocorrido
Apresentadora mal consegue sentar e andar após ocorrido Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora de “A Fazenda”, Adriane Galisteu precisou procurar atendimento médico após sentir fortes dores. Através das redes sociais, a também modelo explicou que foi ao hospital Albert Einstein para realizar o exame de ressonância magnética, para verificar de maneira detalhada o corpo, e chegar a um diagnóstico do que se trata as dores que vem sentindo. Os resultados do exame devem sair de três a sete dias.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
1 de 22
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record

Leia mais

Imagem - Galisteu irrita fãs de 'A Fazenda 17' com promessa não cumprida na transmissão do streaming

Galisteu irrita fãs de 'A Fazenda 17' com promessa não cumprida na transmissão do streaming

Imagem - 'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

Imagem - Adriane Galisteu abre o jogo sobre Ayrton Senna: 'Ainda melhor'

Adriane Galisteu abre o jogo sobre Ayrton Senna: 'Ainda melhor'

“Estou aqui no Einstein esperando para fazer minha ressonância”, disse a apresentadora quando já estava no hospital. “Tem gente falando que é nervo ciático, tem gente falando que é hérnia de disco, eu não acredito que seja isso. Nunca tive”, disse Galisteu sobre as especulações dos seguidores.

Nos stories do Instagram, a apresentadora disse que acredita que praticou o exercício de agachamento sumo, que tem como foco os glúteos, incorretamente, o que pode ter levado as dores.

“Eu estava acostumada a fazer com nove quilos, eu peguei 11, um pouquinho a mais. Não sei se eu dei um mal jeito na hora de pegar, mas eu tenho quase certeza que foi isso, mas na hora eu não senti também, eu senti depois que eu tomei banho, vai ‘atletona”, chegou a brincar Galisteu.

Em um story seguinte, a apresentadora chegou a brincar novamente com a situação com o áudio do influenciador Whindersson Nunes de fundo em que ele relata um momento que passou mal na academia. No registro exibido por Galisteu, ela mal consegue entrar na cadeira dos estúdios de “A Fazenda”, por causa da dor.

Leia mais

Imagem - 6 fatos que toda mulher deve saber sobre o câncer de mama

6 fatos que toda mulher deve saber sobre o câncer de mama

Imagem - 4 lançamentos na Netflix para a semana 06 a 12 de outubro 

4 lançamentos na Netflix para a semana 06 a 12 de outubro 

Imagem - 5 sinais de um ambiente de trabalho tóxico e formas de se proteger

5 sinais de um ambiente de trabalho tóxico e formas de se proteger

Mais recentes

Imagem - Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia

Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia
Imagem - Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata
Imagem - Como dobrar lençol de elástico de forma rápida e fácil em menos de 1 minuto

Como dobrar lençol de elástico de forma rápida e fácil em menos de 1 minuto

MAIS LIDAS

Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
01

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
02

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
03

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
04

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer