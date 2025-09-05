Acesse sua conta
Adriane Galisteu abre o jogo sobre Ayrton Senna: 'Ainda melhor'

Apresentadora comentou sobre a importância de 'viver o agora'

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:29

Adriane Galisteu abriu o coração ao falar sobre Ayrton Senna. Convidada do Lady Night da última quinta-feira (4), a apresentadora conversou com Tata Werneck sobre o relacionamento com o piloto, relembrando momentos marcantes dos dois. Também deu sua opinião sobre o envelhecimento, e falou que se preocupa com o tempo que terá de vida.

"Meu problema não é com a falta de colágeno… Eu quero ver neto, bisneto, eu gosto daqui, não queria ir embora", iniciou. "Com as perdas fora de hora, meu pai, Ayrton, meu irmão, aprendi que a gente tem que viver o agora, não é amanhã, é agora. Então, realize seus sonhos, faça o que tem vontade, aproveite o que você tem", completou Galisteu.

Em seguida, a loira deu mais detalhes sobre o romance com Senna, e comentou que viveu dias de princesa ao lado do tricampeão mundial de Fórmula 1. "A gente sabe tudo o que ele era, mas como homem, como namorado, como pessoa, eu posso contar e eu posso dizer que ele é ainda melhor".

Ela também falou sobre a emoção de gravar um documentário onde contará um pouco da sua história ao lado de Ayrton. "Está sendo muito emocionante poder reviver e poder contar essa história para uma geração nova que também merece e a minha história também merece ser contada, acho que vocês vão gostar".

