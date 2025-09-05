TROCA DE RAINHAS

Paolla Oliveira fala sobre Virginia na Grande Rio e dispara: ‘Temos valores diferentes’

Atriz comentou substituição, elogiou postura da influenciadora e destacou representatividade feminina no samba

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:01

Paolla Oliveira comenta chegada de Virginia a Grande Rio Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre Virginia Fonseca ao ser questionada em entrevista no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, publicado nesta sexta-feira (4) pelo jornal O Globo. A atriz, que deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio, comentou a chegada da influenciadora digital à função.

“Alguém ia ter que assumir, amor. Tem que ser. A Grande Rio tem 30 e poucos anos de história escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar ou apontar, eles sabem o que estão fazendo”, afirmou Paolla.

PAOLLA SIMPLESMENTE ACABANDO COM A VIRGÍNIA COM CLASSE pic.twitter.com/LK1sZ6w7wL — vivi roitman (@paollaitgirl) September 4, 2025

A atriz garantiu que pretende estar presente no desfile para entregar a faixa à nova rainha. “Vou estar lá, vou passar a faixa para ela. Não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes”, declarou.

Paolla Oliveira e Virginia 1 de 5

Paolla fez questão de reforçar que não pretende alimentar rivalidades. “Apesar de que eu não conheço Virginia, não tive nenhum contato com a Virginia, só conheço a pessoa pública dela. Então as pessoas públicas são bastante diferentes. E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar falha no sentido de que vai ser só para criar um Fla-Flu entre rivalidades femininas. Pra quê?”, questionou.

Mesmo destacando as diferenças, a atriz desejou sucesso à influenciadora. “Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assuma esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, para além disso, com as mulheres”, ressaltou.