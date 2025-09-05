Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘MasterChef’: campeã Daniela Dantas explica por que foi tão odiada pelos rivais no programa

Vencedora da 12ª temporada abre o jogo sobre críticas, rivalidades e revela que não entrou na disputa para desafiar colegas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07:20

Daniela Dantas ganhou o MasterChef Brasil 2025
Daniela Dantas ganhou o MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução / Band

Daniela Dantas conquistou o troféu da 12ª temporada do MasterChef Brasil, mas sua trajetória até a vitória não foi marcada apenas por pratos elogiados e aplausos. A advogada fluminense também enfrentou críticas duras e se tornou alvo de torcida contra dentro da cozinha mais famosa do país.

Logo no início da edição, Daniela precisou cumprir uma prova que a obrigava a tirar tempo de um colega. A escolhida foi Sofia Jungmann, o que acirrou os ânimos e gerou rivalidade imediata. A partir daí, aliados de Sofia — Taynan Fernandes, Felipe Miyasaka e Guilherme Pennacchia — passaram a criticar a campeã tanto nos depoimentos exibidos quanto nas redes sociais.

Daniela Dantas no MasterChef 2025

Final do MasterChef por Reprodução / Redes Sociais
Final do MasterChef por Reprodução / Redes Sociais
Daniela Dantas ganhou o MasterChef Brasil 2025 por Reprodução / Band
Final do MasterChef por Reprodução / Redes Sociais
Dani Dantas, finalista do MasterChef Brasil 12 por Reprodução | Redes Sociais
Dani Dantas, finalista do MasterChef Brasil 12 por Reprodução | Redes Sociais
Dani Dantas, finalista do MasterChef Brasil 12 por Reprodução | Redes Sociais
1 de 7
Final do MasterChef por Reprodução / Redes Sociais

Em entrevista ao Notícias da TV, Daniela contou que só descobriu a dimensão das críticas ao assistir aos episódios já fora da disputa. “Eu fiquei muito surpresa ao longo dos episódios, porque a gente não sabe o que acontece quando as pessoas falam. E eu fiquei muito surpresa de ver tanta mágoa, tanto ressentimento. Talvez se isso fosse dito para mim, cara a cara, eu pudesse sentar com cada um deles e dizer: ‘Olha, onde é que você achou que não bateu, que não funcionou?’. Mas eu não tive essa oportunidade lá”, afirmou.

A campeã acredita que a diferença de gerações também pode ter influenciado nas desavenças. “Eu acho que muito [do ódio pode ter sido] em decorrência da diferença das gerações mesmo. Eu sou uma mulher nascida em 1975, as coisas eram diferentes. A gente aprendia a não fazer um juízo de valor logo na primeira vista”, refletiu.

Já ao site oficial da Band, Daniela foi direta ao dizer que sua participação não tinha relação com rivalidade. “Minha vinda foi um desafio pessoal. Não tinha a ver com desafiar ninguém, apesar de estar numa competição”, ressaltou. Ela também reforçou que não guarda ressentimentos: “Espero que as pessoas entendam que nunca foi pessoal”.

Leia mais

'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Com o título consolidado, a campeã ainda desejou sorte aos ex-rivais. “Da minha parte, espero que todos fiquem bem e aproveitem essa oportunidade do MasterChef para prosseguir com suas carreiras”, disse.

Apesar das críticas, Daniela garantiu que a experiência serviu como aprendizado. “Foi muito importante para superar algumas dificuldades minhas. Coisas que eu achava que não ia conseguir fazer ou que eu não ia conseguir mudar minha maneira de agir, e eu fui conseguindo vencer esses obstáculos”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Leonardo está fingindo? Ator de 'Vale Tudo' abre o jogo sobre possibilidade de matar Odete Roitman

Leonardo está fingindo? Ator de 'Vale Tudo' abre o jogo sobre possibilidade de matar Odete Roitman

Imagem - Christina Rocha expulsa participante após desrespeito no ‘Casos de Família’

Christina Rocha expulsa participante após desrespeito no ‘Casos de Família’

Imagem - Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

Mais recentes

Imagem - Pergunta íntima deixa Adriane Galisteu desconcertada no Lady Night: 'Não posso falar sobre isso'

Pergunta íntima deixa Adriane Galisteu desconcertada no Lady Night: 'Não posso falar sobre isso'
Imagem - Além da água: as melhores bebidas diárias para uma saúde renal forte

Além da água: as melhores bebidas diárias para uma saúde renal forte
Imagem - William Bonner vai comandar programa inédito e 'Globo Repórter' após deixar 'Jornal Nacional'

William Bonner vai comandar programa inédito e 'Globo Repórter' após deixar 'Jornal Nacional'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua