‘MasterChef’: campeã Daniela Dantas explica por que foi tão odiada pelos rivais no programa

Vencedora da 12ª temporada abre o jogo sobre críticas, rivalidades e revela que não entrou na disputa para desafiar colegas

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07:20

Daniela Dantas ganhou o MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução / Band

Daniela Dantas conquistou o troféu da 12ª temporada do MasterChef Brasil, mas sua trajetória até a vitória não foi marcada apenas por pratos elogiados e aplausos. A advogada fluminense também enfrentou críticas duras e se tornou alvo de torcida contra dentro da cozinha mais famosa do país.

Logo no início da edição, Daniela precisou cumprir uma prova que a obrigava a tirar tempo de um colega. A escolhida foi Sofia Jungmann, o que acirrou os ânimos e gerou rivalidade imediata. A partir daí, aliados de Sofia — Taynan Fernandes, Felipe Miyasaka e Guilherme Pennacchia — passaram a criticar a campeã tanto nos depoimentos exibidos quanto nas redes sociais.

Em entrevista ao Notícias da TV, Daniela contou que só descobriu a dimensão das críticas ao assistir aos episódios já fora da disputa. “Eu fiquei muito surpresa ao longo dos episódios, porque a gente não sabe o que acontece quando as pessoas falam. E eu fiquei muito surpresa de ver tanta mágoa, tanto ressentimento. Talvez se isso fosse dito para mim, cara a cara, eu pudesse sentar com cada um deles e dizer: ‘Olha, onde é que você achou que não bateu, que não funcionou?’. Mas eu não tive essa oportunidade lá”, afirmou.

A campeã acredita que a diferença de gerações também pode ter influenciado nas desavenças. “Eu acho que muito [do ódio pode ter sido] em decorrência da diferença das gerações mesmo. Eu sou uma mulher nascida em 1975, as coisas eram diferentes. A gente aprendia a não fazer um juízo de valor logo na primeira vista”, refletiu.

Já ao site oficial da Band, Daniela foi direta ao dizer que sua participação não tinha relação com rivalidade. “Minha vinda foi um desafio pessoal. Não tinha a ver com desafiar ninguém, apesar de estar numa competição”, ressaltou. Ela também reforçou que não guarda ressentimentos: “Espero que as pessoas entendam que nunca foi pessoal”.

Com o título consolidado, a campeã ainda desejou sorte aos ex-rivais. “Da minha parte, espero que todos fiquem bem e aproveitem essa oportunidade do MasterChef para prosseguir com suas carreiras”, disse.