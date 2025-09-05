Acesse sua conta
Leonardo está fingindo? Ator de 'Vale Tudo' abre o jogo sobre possibilidade de matar Odete Roitman

Guilherme Magon sobre o mistério envolvendo o herdeiro da TCA e o destino da vilã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:47

Leonardo se recupera e desmascara Odete em Vale Tudo
Leonardo e Odete em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

No ar em “Vale Tudo”, Guilherme Magon comentou sobre a cena exibida na última quarta-feira (3), em que Leonardo surge debilitado diante da mãe, Odete (Débora Bloch). Na sequência, a empresária é obrigada a ajudar o filho ao encontrá-lo sem a companhia de Ana Clara (Samantha Jones), jovem contratada para cuidar dele em segredo.

“É o reencontro, é o frente a frente da mãe com o filho. Eu sabia que seriam momentos emblemáticos. Fui para o set muito empolgado e ansioso. Ela já faz a Odete de uma forma sublime e deixou a gente ver outras camadas mais profundas da vilã”, afirmou o ator em entrevista à Folha de S. Paulo.

Segundo Magon, interpretar o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) tem sido uma experiência desafiadora. “Também tive a oportunidade de descobrir forças, delicadezas e gavetas escondidas do meu personagem. Porque há uma parte que você estuda em casa, mas há outra que só acontece na gravação, na troca com o outro ator, imerso na situação dos personagens”, refletiu.

Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo"

O artista ainda revelou que pouco sabia sobre o destino do herdeiro da TCA ao ser escalado. “Naquele momento, a Manuela [Dias, autora] estava escrevendo e decidindo um caminho para o Leonardo. Todos sabiam muito pouco sobre ele”, explicou.

Sobre o mistério que ronda o personagem, Magon levantou dúvidas sobre a real condição do jovem. “Acho que a Manuela está criando uma condição para deixar todo mundo em dúvida, inclusive eu. Será que ele está fingindo? Será que ele vai se recuperar? Eu também não sei”, confessou.

O ator não descartou a hipótese de Leonardo se tornar o novo assassino da vilã. “Como ator, eu queria um final muito legal para o meu personagem, sendo ele o assassino ou não”, disse.

Vale lembrar que o último capítulo de “Vale Tudo”vai ao ar no dia 17 de outubro, sendo substituído por “Três Graças”, de Aguinaldo Silva.

