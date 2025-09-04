Acesse sua conta
Raul Gil é internado em São Paulo após sentir mal-estar

Ícone da televisão brasileira, Raul Gil, de 87 anos, foi hospitalizado e passou por exames

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:27

Raul Gil é internado em São Paulo
Raul Gil é internado em São Paulo Crédito: Reprodução

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) no Hospital Moriah, em Moema, na zona Sul de São Paulo. A internação ocorreu após o comunicador sentir um mal-estar. A informação foi confirmada por sua assessoria à CNN, que informou que o apresentador está em observação e passa por uma série de exames.

Inicialmente, o apresentador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, também na zona Sul da capital, mas foi transferido para o Hospital Moriah, onde permanece em observação. O quadro de saúde de Raul Gil é estável, e a equipe médica está acompanhando de perto seu estado.

Conhecido por sua longa carreira na televisão, Raul Gil encerrou seu programa no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos no ar. Desde então, ele e seu filho, Raul Gil Jr., têm se dedicado à produção de conteúdo para plataformas digitais, mantendo sua presença e interação com o público.

A saúde do apresentador já foi motivo de atenção anteriormente. Em maio de 2023, ele passou por uma cirurgia de raspagem da próstata no Hospital Albert Einstein. Na ocasião, o procedimento foi considerado um sucesso. Na época, seu filho, Raul Gil Jr., demonstrou alívio com o resultado da cirurgia. "É reconfortante saber que meu pai passou por esse procedimento com êxito", afirmou.

A família e a equipe de Raul Gil não forneceram mais detalhes sobre a internação atual, mas pedem o respeito e a privacidade da família durante este período. Novas informações sobre o estado de saúde do apresentador devem ser divulgadas em breve.

