SAÚDE

Raul Gil é internado em São Paulo após sentir mal-estar

Ícone da televisão brasileira, Raul Gil, de 87 anos, foi hospitalizado e passou por exames

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:27

Raul Gil é internado em São Paulo Crédito: Reprodução

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) no Hospital Moriah, em Moema, na zona Sul de São Paulo. A internação ocorreu após o comunicador sentir um mal-estar. A informação foi confirmada por sua assessoria à CNN, que informou que o apresentador está em observação e passa por uma série de exames.

Inicialmente, o apresentador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, também na zona Sul da capital, mas foi transferido para o Hospital Moriah, onde permanece em observação. O quadro de saúde de Raul Gil é estável, e a equipe médica está acompanhando de perto seu estado.

Raul Gil 1 de 5

Conhecido por sua longa carreira na televisão, Raul Gil encerrou seu programa no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos no ar. Desde então, ele e seu filho, Raul Gil Jr., têm se dedicado à produção de conteúdo para plataformas digitais, mantendo sua presença e interação com o público.

A saúde do apresentador já foi motivo de atenção anteriormente. Em maio de 2023, ele passou por uma cirurgia de raspagem da próstata no Hospital Albert Einstein. Na ocasião, o procedimento foi considerado um sucesso. Na época, seu filho, Raul Gil Jr., demonstrou alívio com o resultado da cirurgia. "É reconfortante saber que meu pai passou por esse procedimento com êxito", afirmou.