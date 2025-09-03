Acesse sua conta
Val Marchiori passa por cirurgia de câncer de mama e recebe apoio de famosos; veja quem se manifestou

A socialite e empresária, de 50 anos, se submeteu a um procedimento para retirada de um tumor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:14

Val Marchiori se submeteu a uma cirurgia para tratar um câncer de mama
Val se submeteu a uma cirurgia para tratar um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama na última segunda-feira (1º), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento, realizado após a revelação do diagnóstico em agosto, mobilizou uma corrente de apoio nas redes sociais, com manifestações de amigos e personalidades.

Val Marchiori publicou um vídeo no Instagram após a cirurgia, no qual se mostrou otimista com a recuperação. "É uma cirurgia que deixa a gente mexida, até emocionalmente, mas agora vou focar na minha recuperação. Hoje foi o primeiro passo para minha cura. Façam mamografia", incentivou a empresária, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

A influenciadora compartilhou, pouco antes da internação, registros ao lado do marido, o advogado Amilton Augusto, e de seus filhos gêmeos, Eike e Victor, de 19 anos, frutos de seu casamento anterior com o empresário Evaldo Ulinski. A manifestação de carinho dos familiares se somou ao apoio de amigos famosos.

A ex-jogadora de basquete Hortência, por exemplo, enviou uma mensagem de solidariedade para a amiga. "Meu amor!! Estamos sempre juntas", escreveu Hortência. A apresentadora Vera Viel também demonstrou seu apoio. "Você já está curada, Val. Não tenha medo, Deus está cuidando de tudo!! Estamos aqui orando pela sua recuperação", postou Vera.

