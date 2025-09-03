JUSTIÇA

Danilo Gentili é processado por imobiliária em suposto ‘golpe’ milionário; entenda o caso

Imobiliária acusa o apresentador de ter negociado imóveis diretamente com a proprietária

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:03

Danilo Gentili está no centro de uma nova polêmica Crédito: Reprodução

O apresentador do SBT, Danilo Gentili, está no centro de uma nova polêmica. Ele e a empresária Maria Helena Peres de Oliveira estão sendo processados pela imobiliária Sá Lopes, que os acusa de um suposto "golpe milionário" na compra de dois imóveis. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a ação judicial, a imobiliária Sá Lopes era responsável pela administração dos bens de Maria Helena, incluindo duas lojas que estavam alugadas para a empresa de Gentili. O processo alega que o apresentador demonstrou interesse em comprar os imóveis e pediu a intermediação da empresa para entrar em contato com a proprietária.

A imobiliária afirma que colocou Danilo e Maria Helena em contato direto, mas acusa os dois de terem dado prosseguimento ao negócio "às escuras", excluindo a empresa do acordo. A Sá Lopes soube da venda apenas por meio de um e-mail enviado por Gentili a um sócio da imobiliária.