Danilo Gentili é processado por imobiliária em suposto ‘golpe’ milionário; entenda o caso

Imobiliária acusa o apresentador de ter negociado imóveis diretamente com a proprietária

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:03

Danilo Gentili, está no centro de uma nova polêmica
Danilo Gentili está no centro de uma nova polêmica

O apresentador do SBT, Danilo Gentili, está no centro de uma nova polêmica. Ele e a empresária Maria Helena Peres de Oliveira estão sendo processados pela imobiliária Sá Lopes, que os acusa de um suposto "golpe milionário" na compra de dois imóveis. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a ação judicial, a imobiliária Sá Lopes era responsável pela administração dos bens de Maria Helena, incluindo duas lojas que estavam alugadas para a empresa de Gentili. O processo alega que o apresentador demonstrou interesse em comprar os imóveis e pediu a intermediação da empresa para entrar em contato com a proprietária.

A imobiliária afirma que colocou Danilo e Maria Helena em contato direto, mas acusa os dois de terem dado prosseguimento ao negócio "às escuras", excluindo a empresa do acordo. A Sá Lopes soube da venda apenas por meio de um e-mail enviado por Gentili a um sócio da imobiliária.

No e-mail, o apresentador justificou que o valor repassado a Maria Helena já incluía a comissão da imobiliária, e que a empresária se comprometeu a fazer o repasse. No entanto, o pagamento de R$ 225 mil não teria sido feito. Agora, a imobiliária acusa os dois de darem um golpe por não repassarem o valor da comissão. O caso segue em andamento na Justiça.

