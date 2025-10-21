Aproveite o momento: 4 signos vão se destacar em provas este ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:02
Os astros trazem uma boa notícias para quem anda estudando, participando de seleções ou está prestes a encarar uma prova importante como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para alguns, o céu favorece o foco, a concentração e o poder de argumentação, trazendo grandes recompensas ao final. O time de astrólogos de João Bidu apontou quatro signos que vão se dar bem em provas e seleções este ano.
Veja quais signos vão se destacar em provas ou seleções ainda em 2025
Virgem
Em primeiro lugar, ninguém supera o poder de planejamento desse signo. A mente virginiana está afiada, analítica e pronta para identificar até os menores detalhes. Por isso, esse é o momento ideal para mostrar seu potencial em provas escritas e etapas que exigem precisão e clareza. Além disso, a disciplina natural do signo garante ótimos resultados em seleções que pedem foco e comprometimento.
Capricórnio
Agora, se tem alguém que não desiste fácil, é Capricórnio! O período promete boas oportunidades para esse signo mostrar todo o seu esforço e responsabilidade. Mesmo que o processo seja longo ou difícil, a determinação capricorniana tende a ser reconhecida. O sucesso vem não apenas pela sorte, mas pelo empenho constante e é isso que impressiona os avaliadores e recrutadores.
Escorpião
Com Marte e Mercúrio passando por Escorpião, o raciocínio ganha intensidade e profundidade. Por isso, os nativos desse signo estão mais intuitivos e estratégicos, sabendo como se preparar e agir na hora certa. Provas orais, entrevistas e dinâmicas de grupo são espaços perfeitos para o escorpiano brilhar, mostrando confiança e um olhar analítico afiado.
Gêmeos
Por fim, a influência de Mercúrio, planeta regente de Gêmeos, está favorecendo quem sabe falar bem, argumentar e se expressar. Então, se o processo seletivo envolve entrevistas, redações ou apresentações, o geminiano vai sair na frente. A mente curiosa e criativa também ajuda a encontrar soluções rápidas e originais em provas que exigem agilidade mental.