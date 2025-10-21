FOCO NOS ESTUDOS

Aproveite o momento: 4 signos vão se destacar em provas este ano

Astrologia prevê bons resultados em seleções para alguns dos signos do zodíaco

Os astros trazem uma boa notícias para quem anda estudando, participando de seleções ou está prestes a encarar uma prova importante como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para alguns, o céu favorece o foco, a concentração e o poder de argumentação, trazendo grandes recompensas ao final. O time de astrólogos de João Bidu apontou quatro signos que vão se dar bem em provas e seleções este ano.

Veja quais signos vão se destacar em provas ou seleções ainda em 2025

Virgem

Em primeiro lugar, ninguém supera o poder de planejamento desse signo. A mente virginiana está afiada, analítica e pronta para identificar até os menores detalhes. Por isso, esse é o momento ideal para mostrar seu potencial em provas escritas e etapas que exigem precisão e clareza. Além disso, a disciplina natural do signo garante ótimos resultados em seleções que pedem foco e comprometimento.

Capricórnio

Agora, se tem alguém que não desiste fácil, é Capricórnio! O período promete boas oportunidades para esse signo mostrar todo o seu esforço e responsabilidade. Mesmo que o processo seja longo ou difícil, a determinação capricorniana tende a ser reconhecida. O sucesso vem não apenas pela sorte, mas pelo empenho constante e é isso que impressiona os avaliadores e recrutadores.

Escorpião

Com Marte e Mercúrio passando por Escorpião, o raciocínio ganha intensidade e profundidade. Por isso, os nativos desse signo estão mais intuitivos e estratégicos, sabendo como se preparar e agir na hora certa. Provas orais, entrevistas e dinâmicas de grupo são espaços perfeitos para o escorpiano brilhar, mostrando confiança e um olhar analítico afiado.

Gêmeos