Justiça condena professor a pagar mais de R$ 50 mil após sugerir ‘guilhotina’ para filha de Roberto Justus

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:26
A Justiça de São Paulo condenou o professor universitário Marcos Dantas, titular aposentado da UFRJ, nesta terça-feira (21), por publicar ataques contra Vicky Justus, filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert.
Roberto Justus
A decisão aconteceu após ação movida pelo casal após publicações do professor no X, antigo Twitter, em junho deste ano, em que o professor reagiu a uma foto em que a menina aparece com uma bolsa de grife de R$ 14 mil reais nas redes sociais dos pais. “só guilhotina”, escreveu o professor na rede social em referência ao método de execução conhecido durante a Revolução Francesa.
De acordo com o jornal Metrópoles, o professor terá que pagar R$ 50 mil a cada autor da ação, no caso os pais, além dos honorários e custas do processo, que ainda cabe recurso. “A mensagem do requerido deve ser reconhecida como discurso de ódio por recomendar a pena capital para os autores, em razão de simples postagem em rede social, revelando extremo desprezo pela condição humana e a lesão aos direitos da personalidade deles”, diz o magistrado na decisão.
O professor Marcos Dantas chegou a se manifestar após repercussão do comentário polêmico e esclareceu que a citação a “guilhotina” foi uma metáfora sobre desigualdade social inspirada na Revolução Francesa. Em carta aberta, ele negou qualquer ameaça à família do empresário e afirmou que seu objetivo era fazer um alerta simbólico sobre os riscos da insensibilidade social.