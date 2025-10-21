DECISÃO

Justiça condena professor a pagar mais de R$ 50 mil após sugerir ‘guilhotina’ para filha de Roberto Justus

Professor reagiu a foto em que filha do empresário usa uma bolsa de grife de R$ 14 mil

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:26

Filha de Roberto Justus sofreu ameaça de professor Crédito: Reprodução | Instagram

A Justiça de São Paulo condenou o professor universitário Marcos Dantas, titular aposentado da UFRJ, nesta terça-feira (21), por publicar ataques contra Vicky Justus, filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert.

A decisão aconteceu após ação movida pelo casal após publicações do professor no X, antigo Twitter, em junho deste ano, em que o professor reagiu a uma foto em que a menina aparece com uma bolsa de grife de R$ 14 mil reais nas redes sociais dos pais. “só guilhotina”, escreveu o professor na rede social em referência ao método de execução conhecido durante a Revolução Francesa.

De acordo com o jornal Metrópoles, o professor terá que pagar R$ 50 mil a cada autor da ação, no caso os pais, além dos honorários e custas do processo, que ainda cabe recurso. “A mensagem do requerido deve ser reconhecida como discurso de ódio por recomendar a pena capital para os autores, em razão de simples postagem em rede social, revelando extremo desprezo pela condição humana e a lesão aos direitos da personalidade deles”, diz o magistrado na decisão.