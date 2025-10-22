ASTROLOGIA

Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Os astros indicam que alguns signos podem ter um impulso extra de sorte hoje

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia Crédito: Divulgação

De acordo com a astrologia, há dias em que a energia do universo favorece surpresas positivas no campo financeiro, como um prêmio inesperado ou uma soma que aparece “do nada”. Nesta quarta-feira (22), três signos se destacam como especialmente alinhados para esse tipo de “ganho de sorte”: Sagitário, Leão e Touro.

Sagitário

Regido por Júpiter, o grande beneficiário da astrologia, Sagitarianos são conhecidos por sua sorte natural, otimismo e espírito aventureiro. A recomendação? Se sentir a intuição forte, pode haver potencial para apostar ou participar de uma loteria ou sorteio, com moderação e consciência dos riscos.

Os signos no trabalho 1 de 12

Leão

Leões trazem consigo o brilho do Sol e uma energia que atrai atenção e oportunidades. Segundo analistas astrológicos, esse signo tem “vibração de jackpot” em momentos certos. Se você é leonino, hoje pode ser o dia de ousar, mas sempre com limites claros.

Touro

Embora não tão impulsivo quanto os signos de fogo, Touro combina paciência, persistência e bom senso, ingredientes que podem favorecer ganhos inesperados, especialmente quando os astros alinharam-se com Vênus, seu regente. Para taurinos: uma aposta ou participação em sorteio pode trazer retorno, desde que haja planejamento.