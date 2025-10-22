Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00
De acordo com a astrologia, há dias em que a energia do universo favorece surpresas positivas no campo financeiro, como um prêmio inesperado ou uma soma que aparece “do nada”. Nesta quarta-feira (22), três signos se destacam como especialmente alinhados para esse tipo de “ganho de sorte”: Sagitário, Leão e Touro.
Sagitário
Regido por Júpiter, o grande beneficiário da astrologia, Sagitarianos são conhecidos por sua sorte natural, otimismo e espírito aventureiro. A recomendação? Se sentir a intuição forte, pode haver potencial para apostar ou participar de uma loteria ou sorteio, com moderação e consciência dos riscos.
Os signos no trabalho
Leão
Leões trazem consigo o brilho do Sol e uma energia que atrai atenção e oportunidades. Segundo analistas astrológicos, esse signo tem “vibração de jackpot” em momentos certos. Se você é leonino, hoje pode ser o dia de ousar, mas sempre com limites claros.
Touro
Embora não tão impulsivo quanto os signos de fogo, Touro combina paciência, persistência e bom senso, ingredientes que podem favorecer ganhos inesperados, especialmente quando os astros alinharam-se com Vênus, seu regente. Para taurinos: uma aposta ou participação em sorteio pode trazer retorno, desde que haja planejamento.
Vale lembrar que a astrologia aponta possibilidades, não garantias. Jogos de azar envolvem risco e devem sempre ser praticados com responsabilidade. Considere esse alinhamento como uma inspiração, não como um “bilhete premiado” certo.