Miss confunde nome da campeã, comemora antes da hora e reação divertida viraliza

Durante o Miss Ipueiras, no Ceará, Isadora Morais pensou por um instante que havia vencido o concurso

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:30

Isadora confundiu o nome da vencedora e viralizou com reação divertida Crédito: Reprodução/Instagram

Um momento inusitado marcou o concurso Miss Ipueiras, realizado no último domingo (20), no interior do Ceará. As finalistas Izabelly Chaves e Isadora Morais aguardavam o anúncio do resultado quando o apresentador revelou: “A Miss Ipueiras é... Izabelly Chaves!”

Ao ouvir o início do nome, “Isa...”, Isadora acreditou por um breve instante que era a campeã. A emoção tomou conta, e ela chegou a comemorar antes de perceber a confusão. Segundos depois, recomposta, ela abriu um sorriso e parabenizou Izabelly com um abraço caloroso.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de comentários divertidos e de apoio à finalista. Muitos internautas elogiaram o bom humor e a elegância de Isadora diante da situação.

A própria modelo entrou na brincadeira ao compartilhar o registro em suas redes. “Gente, sou eu no vídeo. Até eu tô achando graça disso, confundi o nome, a emoção gritou mais alto”, escreveu, com risadas.

