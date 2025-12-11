Zé Felipe se defende após ser acusado de não saber ler: 'Não sou mestre da leitura'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:01
O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu de internautas após se atrapalhar na leitura do nome de um dos vencedores no Prêmio Multishow 2025. O ex-marido de Virginia Fonseca se enrolou na hora de anunciar "Dominguinho", de João Gomes, como álbum do ano, e foi acusado na internet de "não saber ler".
"Galera, é o seguinte: ontem foi o Prêmio Multishow e eu anunciei a categoria junto com a Kenya [Sade], Álbum do Ano. Beleza. Fui abrir lá o envelope, quando abri: Álbum do Ano é o Dominguinho, que é do João Gomes, do Jota.Pê e do Mestrinho. Incrível. Aí estava escrito Dominguinho. Eu falei: 'Beleza, Dominguinho é o cantor ou é o álbum?' Fiquei na dúvida", disse Zé Felipe na última quarta-feira (10).
O filho de Leonardo contou que preferiu a esperar a apresentadora falar o nome completo. "O que eu fiz? Quando ela falou: 'Álbum do Ano, Dominguinho', eu falei: 'Do guinho'. E foi junto. Mas eu sei ler. Não sou mestre da leitura não, mas um pouquinho eu sei, tá?", completou.
Na premiação, realizada na última quarta-feira (9), Zé Felipe subiu ao palco ao lado de Kenya Sade para anunciar o vencedor da categoria. Ele se enrolou ao abrir o envelope e pronunciou Dominguinho de forma estranha, tornando-se alvo de piadas nas redes sociais.
"O Zé Felipe não sabendo ler 'Dominguinho' para anunciar o vencedor de Álbum do Ano no Prêmio Multishow", escreveu um usuário do X. "Sacanagem a produção não por uma foto", brincou o humorista Paulinho Serra. "Mais terrível ainda é quem colocou ele para ler o prêmio mais importante da noite", opinou outro internauta.