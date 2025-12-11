Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe se defende após ser acusado de não saber ler: 'Não sou mestre da leitura'

Filho de Leonardo se atrapalhou durante o Prêmio Multishow 2025

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:01

Zé Felipe
Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu de internautas após se atrapalhar na leitura do nome de um dos vencedores no Prêmio Multishow 2025. O ex-marido de Virginia Fonseca se enrolou na hora de anunciar "Dominguinho", de João Gomes, como álbum do ano, e foi acusado na internet de "não saber ler".

"Galera, é o seguinte: ontem foi o Prêmio Multishow e eu anunciei a categoria junto com a Kenya [Sade], Álbum do Ano. Beleza. Fui abrir lá o envelope, quando abri: Álbum do Ano é o Dominguinho, que é do João Gomes, do Jota.Pê e do Mestrinho. Incrível. Aí estava escrito Dominguinho. Eu falei: 'Beleza, Dominguinho é o cantor ou é o álbum?' Fiquei na dúvida", disse Zé Felipe na última quarta-feira (10).

Mansão do cantor Zé Felipe

Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
1 de 21
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução

O filho de Leonardo contou que preferiu a esperar a apresentadora falar o nome completo. "O que eu fiz? Quando ela falou: 'Álbum do Ano, Dominguinho', eu falei: 'Do guinho'. E foi junto. Mas eu sei ler. Não sou mestre da leitura não, mas um pouquinho eu sei, tá?", completou.

Na premiação, realizada na última quarta-feira (9), Zé Felipe subiu ao palco ao lado de Kenya Sade para anunciar o vencedor da categoria. Ele se enrolou ao abrir o envelope e pronunciou Dominguinho de forma estranha, tornando-se alvo de piadas nas redes sociais. 

"O Zé Felipe não sabendo ler 'Dominguinho' para anunciar o vencedor de Álbum do Ano no Prêmio Multishow", escreveu um usuário do X. "Sacanagem a produção não por uma foto", brincou o humorista Paulinho Serra. "Mais terrível ainda é quem colocou ele para ler o prêmio mais importante da noite", opinou outro internauta.

Leia mais

Imagem - Carol Lekker é expulsa de A Fazenda 17 após agredir Duda ao vivo; VEJA

Carol Lekker é expulsa de A Fazenda 17 após agredir Duda ao vivo; VEJA

Imagem - Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

Imagem - Anitta abre debate sobre pluralidade religiosa ao comentar livro de sua xamã e revelar rotina espiritual expandida

Anitta abre debate sobre pluralidade religiosa ao comentar livro de sua xamã e revelar rotina espiritual expandida

Tags:

zé Felipe Prêmio Multishow 2025 Prêmio Multishow

Mais recentes

Imagem - Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'
Imagem - Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade
Imagem - A Fazenda 17 quebra novo recorde de expulsões com a saída de Carol Lekker; relembre

A Fazenda 17 quebra novo recorde de expulsões com a saída de Carol Lekker; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
04

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo