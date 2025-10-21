Acesse sua conta
Rafa Justus opina sobre uso de roupas decotadas e consumo de álcool

Filha de Roberto Justus comentou rumores e deixou claro o que pensa sobre o assunto

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:32

Rafa Justus
Rafa Justus Crédito: Reprodução

Filha da apresentadora Tici Pinheiro e do empresário Roberto Justus, Rafa Justus comentou rumores envolvendo o seu nome nas redes sociais. Uma publicação que viralizou afirmava que a adolescente teria declarado não gostar de usar roupas decotadas, ouvir músicas com letras explícitas e que, mesmo após completar 18 anos, não pretendia consumir bebidas alcoólicas. Ela negou a veracidade da declaração e ainda opinou abertamente sobre o assunto. 

“Gente, de onde surgiu isso? A internet realmente inventa cada coisa… Eu não tenho absolutamente nada contra roupas decotadas e adoro um funkzinho!”, escreveu a influenciadora. Segundo a influencer, o consumo ou não dessas coisas não deve ser um juízo de valor sobre ninguém. “Isso não tem nada a ver com maturidade, é só questão de estilo e gosto pessoal”, argumentou através de comentário. 

Roberto Justus é pai de cinco filhos. Com Sacha Chryzman, teve Fabiana (38) e Ricardo (41). Do relacionamento com Gisela Prochaska, nasceu Luiza (32). Com Ticiane Pinheiro, é pai de Rafaella (15), que também tem uma irmã por parte de mãe, Manuella (6), filha da apresentadora com César Tralli. Da união com Ana Paula Siebert, nasceu a caçula Vicky (5).

