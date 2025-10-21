Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos receberão um sinal poderoso do universo nesta terça-feira (21 de outubro)

Algo brilhante está a caminho, e esses quatro signos sentirão o chamado antes de todos.

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia 21 de outubro chega com uma energia de recomeço e renovação. É o tipo de dia em que coincidências ganham significado e sinais parecem falar diretamente conosco. Quatro signos, em especial, recebem um recado claro do universo: é hora de confiar no que está surgindo, deixar o passado para trás e se abrir para novas possibilidades. Há algo poderoso no ar — e, para quem souber escutar, este pode ser o começo de uma nova fase cheia de clareza, paz e propósito.

Câncer

Hoje, o universo te envia um sinal de conforto e tranquilidade. Situações que vinham pesando no coração começam a se suavizar, trazendo um sentimento de alívio e esperança. Se havia tensão em um relacionamento, o entendimento volta a florescer. É como se a vida te lembrasse que o amor e o cuidado continuam presentes, mesmo após tempos difíceis. O recado é claro: você está protegido e pode confiar no que está por vir.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Boas notícias à vista: signos recebem um empurrão do destino nesta terça-feira (21 de outubro)

Boas notícias à vista: signos recebem um empurrão do destino nesta terça-feira (21 de outubro)

Imagem - Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

Imagem - Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)

Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)

Virgem

O dia traz clareza, e com ela vem uma sensação de leveza que há tempos você não sentia. O universo te mostra que não é preciso controlar tudo para que as coisas deem certo. As respostas chegam naturalmente, e as dúvidas perdem força. Há paz em aceitar o fluxo, e a recompensa vem em forma de harmonia e equilíbrio. Permita-se apenas estar presente e observe como tudo começa a se alinhar com serenidade.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra

Hoje, o universo coloca os holofotes sobre você. A sensação é de renascimento - leveza, autoconfiança e novas oportunidades se aproximando. Um sinal chega em forma de renovação: pode ser um convite inesperado, uma ideia que reacende algo dentro de você ou simplesmente um novo olhar sobre a própria vida. Deixe o passado se dissolver e abrace o que vem com coragem. O novo capítulo começa agora, e ele carrega alegria e brilho genuíno.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário

O sinal do universo vem como um despertar de propósito. Você sente que está pronto para direcionar sua criatividade e transformar ideias em algo concreto. Um novo caminho se revela - e, desta vez, você sabe exatamente para onde ir. A inspiração que parecia dispersa encontra foco e clareza. O recado é direto: o futuro está aberto, e você tem todas as ferramentas para começar algo grande.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Imagem - Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada

Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada
Imagem - Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira
01

Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira

Imagem - Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias
02

Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias

Imagem - A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago
03

A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago

Imagem - Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris
04

Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris