ASTROLOGIA

4 signos receberão um sinal poderoso do universo nesta terça-feira (21 de outubro)

Algo brilhante está a caminho, e esses quatro signos sentirão o chamado antes de todos.

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia 21 de outubro chega com uma energia de recomeço e renovação. É o tipo de dia em que coincidências ganham significado e sinais parecem falar diretamente conosco. Quatro signos, em especial, recebem um recado claro do universo: é hora de confiar no que está surgindo, deixar o passado para trás e se abrir para novas possibilidades. Há algo poderoso no ar — e, para quem souber escutar, este pode ser o começo de uma nova fase cheia de clareza, paz e propósito.

Câncer

Hoje, o universo te envia um sinal de conforto e tranquilidade. Situações que vinham pesando no coração começam a se suavizar, trazendo um sentimento de alívio e esperança. Se havia tensão em um relacionamento, o entendimento volta a florescer. É como se a vida te lembrasse que o amor e o cuidado continuam presentes, mesmo após tempos difíceis. O recado é claro: você está protegido e pode confiar no que está por vir.

Virgem

O dia traz clareza, e com ela vem uma sensação de leveza que há tempos você não sentia. O universo te mostra que não é preciso controlar tudo para que as coisas deem certo. As respostas chegam naturalmente, e as dúvidas perdem força. Há paz em aceitar o fluxo, e a recompensa vem em forma de harmonia e equilíbrio. Permita-se apenas estar presente e observe como tudo começa a se alinhar com serenidade.

Libra

Hoje, o universo coloca os holofotes sobre você. A sensação é de renascimento - leveza, autoconfiança e novas oportunidades se aproximando. Um sinal chega em forma de renovação: pode ser um convite inesperado, uma ideia que reacende algo dentro de você ou simplesmente um novo olhar sobre a própria vida. Deixe o passado se dissolver e abrace o que vem com coragem. O novo capítulo começa agora, e ele carrega alegria e brilho genuíno.

Aquário

O sinal do universo vem como um despertar de propósito. Você sente que está pronto para direcionar sua criatividade e transformar ideias em algo concreto. Um novo caminho se revela - e, desta vez, você sabe exatamente para onde ir. A inspiração que parecia dispersa encontra foco e clareza. O recado é direto: o futuro está aberto, e você tem todas as ferramentas para começar algo grande.