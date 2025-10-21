ASTROLOGIA

Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

Recomeços, reconciliações e novas alianças marcam o início de um ciclo de equilíbrio e cura emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:00

Signos Crédito: Shutterstock

Hoje, 21 de outubro, a Lua Nova em Libra ilumina o céu e marca um ponto de virada emocional. É hora de reavaliar vínculos, curar afastamentos e abrir espaço para conexões mais equilibradas. O clima pede perdão, reconciliação e uma nova postura diante do amor, e alguns signos sentirão essa virada com ainda mais intensidade.

Áries:

A Lua Nova em Libra ativa diretamente seu setor dos relacionamentos, pedindo uma pausa para refletir sobre como você tem se conectado com os outros. Impulsos e reações rápidas podem ser substituídos por escuta, empatia e disposição para compreender diferentes pontos de vista. É o momento ideal para reconstruir vínculos ou iniciar uma nova fase amorosa com mais maturidade e respeito mútuo.

Touro:

Este novo ciclo desperta o desejo de harmonia no dia a dia e no ambiente de trabalho. A lunação te ajuda a organizar rotinas, priorizar o que realmente importa e lidar com as pessoas de forma mais equilibrada. Parcerias profissionais ganham força, e o clima é de colaboração. Também pode ser um bom momento para cuidar da saúde física e emocional com mais delicadeza.

Gêmeos:

A Lua Nova ilumina o campo dos afetos e da criatividade, reacendendo o entusiasmo e a autoconfiança. Relacionamentos amorosos se tornam tema central, com chances de novos começos ou reconciliações. Você também pode sentir vontade de expressar o que sente, criar, brincar mais com a vida e deixar que a espontaneidade volte a guiar seus passos.

Câncer:

O novo ciclo te faz olhar para dentro e repensar suas bases emocionais. Questões familiares podem vir à tona para serem curadas e resolvidas, e há uma sensação de reconstrução no lar. É um bom momento para reorganizar o ambiente, fortalecer laços e se sentir mais em paz com suas origens. Emoções antigas podem ser revisitadas com uma nova compreensão.

Leão:

A Lua Nova em Libra movimenta suas conexões e desperta o desejo de comunicar-se melhor. Conversas importantes podem trazer clareza e aliviar mal-entendidos. Este é um ótimo dia para negociar, escrever, estudar ou expor suas ideias de forma diplomática. Em vínculos próximos, o tom leve e cooperativo abre espaço para relações mais estáveis e sinceras.

Virgem:

A energia libriana ilumina o setor financeiro e de autovalor. Você tende a repensar prioridades materiais e afetivas, entendendo melhor o que merece seu investimento, emocional e prático. A Lua Nova também favorece novos projetos de trabalho e oportunidades de crescimento, desde que você mantenha o foco no equilíbrio e não na cobrança.

Libra:

Com a Lua Nova acontecendo em seu próprio signo, o novo ciclo marca um verdadeiro renascimento. É o início de um período de maior autoconfiança, carisma e clareza sobre o que você quer. Você tende a se abrir mais para o amor, mas também a entender seus próprios limites. Aproveite para cuidar da aparência, renovar planos e dar passos firmes rumo ao que deseja viver.

Escorpião:

A Lua Nova te conduz a um mergulho interno. Há uma limpeza emocional importante acontecendo, preparando o terreno para o seu novo ciclo solar, que começa amanhã com a entrada do Sol em Escorpião. É hora de silenciar o que já não faz sentido e compreender o que precisa ser encerrado antes de recomeçar. A intuição está mais forte do que nunca, confie nela.

Sagitário:

A lunação movimenta o campo das amizades e dos projetos em grupo. Você pode se reaproximar de pessoas queridas ou se conectar com novos círculos mais alinhados com sua fase atual. Também é um bom momento para rever sonhos e objetivos, avaliando quais merecem ser retomados. As trocas sociais te inspiram a agir com mais propósito.

Capricórnio:

O novo ciclo traz um olhar renovado sobre o trabalho e a imagem pública. A Lua Nova em Libra te impulsiona a mostrar suas habilidades com mais elegância e diplomacia. Pode ser um ponto de virada profissional, especialmente se você estiver disposto a cooperar mais e controlar o excesso de rigidez. É hora de unir ambição com empatia - essa combinação te destaca.

Aquário:

Este novo ciclo desperta a vontade de expandir horizontes. Viagens, cursos e novas experiências estão em destaque. A Lua Nova em Libra também favorece a reconciliação com ideias antigas que podem ser retomadas com uma nova perspectiva. É um ótimo momento para sair da rotina, conhecer pessoas diferentes e permitir-se ver o mundo sob outro ângulo.

